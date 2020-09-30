Комсомольчанин забил до смерти старуху-мать

56-летний житель города Юности сильно не любил свою 79-летнюю мать. Причины ненависти неизвестны. В общем, кровиночка нанес маме множество ударов тупым твердым предметом в жизненно важные органы, отчего та и скончалась. Говоря простым языком, комсомольчанин прости забил женщину до смерти.

После этой трагедии было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчина отрицал свою вину, а потом и вовсе, что называется, «встал на лыжи».

Его объявили в розыск и вскоре поймали. Убийцу отправили на девять лет в колонию строгого режима.



