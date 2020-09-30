Москва, возможно, подарит Хабаровску подержанные трамваи

Краевые власти ведут переговоры с руководством Москвы о передаче 10-15 подержанных трамваев. Не исключено, что столица согласится подарить Хабаровску указанное число этого вида транспорта.

С троллейбусами, по крайней мере, получилось. Так, комиссия профильного управления вернулась из Москвы с «портретами» новых машин. Эксперты осмотрели их и поставили оценку 4 с плюсом.

«Невостребованный в Москве электротранспорт мы пытались заполучить с прошлого года. Инициировал эту работу мэр нашего города Сергей Кравчук, но только при содействии краевых властей нам удалось добиться выделения 20 машин, которые совсем недавно были сняты со столичных маршрутов. Комиссия наших экспертов побывала в Москве, детально изучила и оценила их техническое состояние. Оно – отличное, ни от одного из троллейбусов мы не откажемся. Общая стоимость передаваемых машин составляет не менее 300 миллионов рублей, а, может, даже и больше», — сообщил начальник профильного управления Владимир Ощановский.

Подарок москвичей представляет собой троллейбусы третьего поколения АКСМ-321 белорусского производства. Они низкопольные, помещают в себя 115 пассажиров, там есть печь и кондиционер.

Доставка троллейбусов в Хабаровск обойдется в 20 миллионов рублей. Их привезут в краевой центр на грузовиках. Это дешевле, нежели везти данный вид общественного транспорта поездом.