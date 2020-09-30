В Хабаровском крае становится модно быть трактористом

С начала текущего года экзамен на право управления трактором сдало 2229 человек. Что весьма немало. Да и в целом, в крае стало больше водителей самосвалов, тракторов и другой тяжелой самоходной техники. Аттестация водителей проводится в два этапа: теория и практика.





Чтобы получить права тракториста, следует пройти образовательные курсы. Их преподают в 17 организациях. Среди них, например, «Негосударственное образовательное учреждение «ДВ-Техцентр». Оно работает более двадцати лет, выпустив за это время более семи тысяч специалистов. Здесь в том числе обучаются сотрудники золотодобывающих предприятий.





Также данное учреждения является единственным в Хабаровске, где подготавливают водителей карьерных самосвалов категории АIII. После окончания курсов трактористам выдается соответствующее удостоверение.



