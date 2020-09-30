В Хабаровском крае девять очагов африканской чумы

На территории региона продолжается ликвидация очагов африканской чумы свиней. Сейчас их девять. Два находятся Хабаровском и Нанайском районах, один в Вяземском районе, еще четыре – в Хабаровске.

«В шести эпизоотических очагах комплекс специальных мероприятий проведен в полном объеме, ведется работа по изъятию и уничтожению свинопоголовья в границах первых угрожаемых зон. Полностью завершить эту работу планируется до 1 октября. При этом принимаемые меры по локализации заболеваемости дают свои результаты. И мы отмечаем снижение интенсивности регистрации новых очагов», - отметили в управлении ветеринарии края.

В данный момент ликвидировано пятнадцать очагов заражения. Карантин на территориях, где была эпидемия, снят. Однако в течение полугода оттуда запрещен вывоз свиней и продуктов животноводства, которые не прошли промышленную тепловую обработку.

Африканская чума свиней, африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери — вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.