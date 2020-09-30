Уровень Амура у Комсомольска превысил 7 метров

По прогнозам вода может подняться до отметки 720 см

По информации пресс-службы краевого правительства, сейчас в городе подтоплено 2 жилых дома, подвалы еще нескольких десятков домов, а также 4 детских садов и дворца творчества детей и молодежи. Помимо этого, в садовых обществах водой залито 165 дач и 131 приусадебный участок.

Спасатели и власти продолжают следить за Мылкинской дамбой и насыпью на улице Дзержинского, их обновили перед паводком. В частном секторе микрорайона Менделеева засыпали проран в защитных сооружениях, который проделали после подтоплений 2019 года. На улице Пермской в районе Теплого ключа в полную мощность с выходных работают три мощных насоса для откачки грунтовых вод. Эти насосы городу передали по поручению врио губернатора края из регионального резерва. Еще неделю назад насосы также расставили во всех опасных местах, где на поверхность может выйти вода, в том числе на некоторых городских перекрестках.

Синоптики скорректировали прогноз паводка для Комсомольска-на-Амуре. По обновленным данным пик ожидается 1-2 октября с отметками 710-720 см. Сейчас уровень реки достиг 704 см при том, что опасные явление начинаются после 650 см.

Однако в администрации города отметили, что более высокие отметки реки глобально не меняют расстановку сил по предупреждению ЧС. Все защитные сооружения подготовлены с большими запасами. Кроме того, при отметке в 720 см главную опасность представляет не сама река, а грунтовые воды. Для их откачки мэрия уже расставила во всех опасных местах насосы, соорудила временные дамбы.

«У нас в прошлом году Амур поднимался до 820 см, но глобальных подтоплений именно со стороны реки не было. Однако массово топило подвалы и низкие места грунтовыми водами, на откачку которых и были брошены все силы. Поэтому в этот раз мы, зная сценарий развития ситуации, мы контролируем все слабые места», — сообщил руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Сегодня в Комсомольск-на-Амуре с рабочей поездкой прибыл врио губернатора края Михаил Дегтярёв. В числе прочих задач он проверяет готовность местных властей к ликвидации возможных ЧС. Михаил Дегтярёв уже осмотрел ключевые защитные сооружения в городе, а также совершил облет подтопленных территорий Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского и Амурского районов.



