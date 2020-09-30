Хабаровским учителям помогут бороться с профессиональным выгоранием

Специалисты центра психологической помощи «Белая комната» разработали новую методику, позволяющую педагогам справляться с неврозами. Она основана на мезопсихологических практиках. Первой методику испытала на себе начальник хабаровского городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

«Ни для кого не секрет, что учитель сейчас, увы, не самая популярная из специальностей: высокая нагрузка, постоянный стресс, небольшая зарплата. Все это не выглядит особо привлекательным для молодежи. И с каждым годом нехватка преподавателей ощущается все острее, ведь «модных» юристов, бухгалтеров и менеджеров, востребованных экономикой, вузы выпускали сотнями тысяч, а учителей – в десятки раз меньше. Сейчас в городской отрасли образования трудится около 10 тысяч человек, свыше 6 тысяч из которых – педагоги. Но этого недостаточно. Если бы в хабаровские школы пришла еще тысяча учителей – литераторов, математиков, физиков, преподавателей русского и иностранных языков, было бы просто замечательно», - рассказала она.

Многие педагоги работают на две (а то и более) ставки. Помимо этого, им надо проверять тетради, готовиться к урокам на следующий день, заняться семейными делами. На отдых времени не остается. Учителей из-за этого сопровождает постоянный стресс, и, как, следствие – профессиональное выгорание. У педагога начинаются неврозы, состояние постоянной утомленности, обостренная реакция на учеников и коллег.

Метод психотерапевта Марата Нуруллина, по которому работают специалисты «Белой комнаты», основан на принципах мезопсихологии. Его цель - помочь человеку, прежде всего, найти общий язык с самим собой. Если педагог будет жить в мире с собственным «я», то это благотворно скажется и на детях, которые станут лучше учиться.