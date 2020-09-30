В Комсомольске-на-Амуре Дегтярев лично контролирует работы по защите от паводка

С первых дней назначения на должность врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев серьёзное внимание уделил работе с территориями. По результатам поездок он взял на личный контроль множество застарелых проблем, часть из которых уже находится в процессе решения.

Защита от наводнений не стала исключением. Дегтярев поручил разобраться с недобросовестной организацией, которая занимается возведением дамбы в Хабаровске, провел осмотр строительства гидрозащитных сооружений в Комсомольске-на-Амуре и т.д.

Сейчас Дегтярев отправился в очередную поездку по краю. Цель его визита - Амурск и город Юности. Там врио губернатора посетил Амурский гидрометаллургический комбинат и Амурскую лесопромышленную компанию, лично встретился с инвесторами, руководством района, депутатами и главами поселений. И, разумеется, снова проконтролировал ход работ по защите от паводка.

Напомним, что уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров. По прогнозам вода может подняться до отметки 720 см. В городе подтоплено 2 жилых дома, подвалы еще нескольких десятков домов, а также 4 детских садов и дворец творчества детей и молодежи. Помимо этого, в садовых обществах водой залито 165 дач и 131 приусадебный участок.