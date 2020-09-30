Краевая ЧС объявлена в Ульчском и Николаевском районах

В правительстве региона получили новый прогноз по масштабам паводка

Режим краевой ЧС в связи с паводками распространили на Ульчский и Николавский районы. Накануне соответствующее распоряжение о внесении дополнений подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев. Теперь режим ЧС охватывает 12 муниципалитетов.

«Первоначально режим ЧС включал Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также Верхнебуреинский, Амурский, Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Комсомольский, Нанайский и Хабаровский районы. Но, учитывая движение гребня паводка по Амуру, возникла необходимость в расширении зон потенциальных ЧС. С прогнозом по новым отметкам пика было решено добавить Ульчский и Николаевский районы, где могут возникнуть осложнения паводковой ситуации», — пояснили комитет правительства края по гражданской защите.

По информации гидрологов, сейчас гребень амурского паводка, миновав Нанайский район, приближается к Комсомольску-на-Амуре. 30 сентября в Ульчском районе у села Тахта ожидается подъем воды до отметки категории неблагоприятных явлений 500 см. К 11-13 октября гребень дойдет до Николаевского района. У города ждут отметки 220-250 см — это уровень неблагоприятных явлений. У Комсомольска-на-Амуре теперь пик паводка пройдет 1-2 октября с отметками 710-720 см, ранее же прогнозировалось 690-700 см.

Напомним, что на прошлой неделе врио губернатора края Михаил Дегтярев принял участие в оперативном совещании правительственной комиссии по паводкам. На нем обсуждалось решение отнести ситуацию в Хабаровском крае к чрезвычайной ситуации межрегионального характера, а для Хабаровского края установить федеральный уровень реагирования.



