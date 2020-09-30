Хабаровские фонтаны отправляются на зимовку

В четверг службы благоустройства начнут консеривровать фонтаны

Традиционно фонтаны уходят на «зимние каникулы» с 1 октября. Об этом рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко.

В частности он сообщил, что уже с завтрашнего дня начнется консервация на зиму всех фонтанных комплексов краевой столицы – на городских прудах, на площади имени Ленина, на железнодорожном вокзале, в детском парке имени Гайдара, а также и отдельно стоящих, менее грандиозных водных сооружений.

После остановки работы фонтанов специалисты сольют воду и приступят к чистке чаш, демонтажу съемных частей труб, насосов, светильников и электрооборудования, промывке и продувке форсунок. Все снятые элементы перевезут в места хранения, а те, что останутся зимовать под открытым небом, зачехлят и дополнительно огородят.

По словам Панащатенко, всегда наиболее трудозатратен в этом отношении светомузыкальный водный комплекс на городских прудах: только осушение водоемов занимает не один день, да и демонтаж массы дорогостоящей хрупкой электроники требует немалого времени и особой тщательности.

Часть оборудования настолько чувствительна к влиянию внешней среды, что ее необходимо хранить при строго определенных температурных условиях и влажности воздуха — для этого в помещениях всю зиму будут работать кондиционеры.

После того, как вода из городских прудов будет спущена, а оборудование — демонтировано, начнется очистка чаш водоемов. Как отметил Дмитрий Панащатенко, в общей сложности в нашем городе радуют глаз и дарят людям свою прохладу около трех десятков больших и малых фонтанных сооружений.

Их механизмы и электронику в течение студеного времени года специалисты будут тестировать, проводить текущий ремонт и техническое обслуживание всех агрегатов, чтобы 1 мая – по доброй многолетней традиции – фонтаны смогли снова начать работу.