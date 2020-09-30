Дегтярёв: «На достройку дамб выделят более 600 миллионов из федерального бюджета»

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев с вертолета осмотрел подтопленные населенные пункты Амурского и Комсомольского районов и береговую часть города Юности. После приземления Дегтярев проверил дамбу, защищающую микрорайон Менделеева, после чего пообщался с местными жителями.

Врио поблагодарил волонтеров (в основном это студенты вузов и колледжей), которые готовят пески с мешком для защиты проемов дамб и ливневой канализации от воды. Главе Комсомольска-на-Амуре поручено не только наградить добровольцев, но и обязательно организовать для них поездку в центр молодежного отдыха «Шарголь».

«С уверенностью могу сказать, что Комсомольск-на-Амуре, все населенные пункты защищены, вся инфраструктура защищена, - подчеркнул Михаил Дегтярев. - Что касается инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре, то по первому этапу работы идут, но вяло. Мы придаем ускорение - со своей стороны, со стороны минстроя, службы заказчика, госстройнадзора, правоохранительных органов. По второму и третьему этапам ситуация хуже - подрядчик разорился, ушел с проекта, деньги заморожены. Мы за счет краевого бюджета пока провели консервацию второго и третьего этапов инженерной защиты».

Также Дегтярев сообщил, что в следующем году из федерального бюджета будет выделено 600 миллионов рублей для достройки противопаводковых сооружений. После чего объявят конкурс, куда допустят только компании с хорошей репутацией и соответствующими мощностями.