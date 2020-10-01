Сирены запустят в Хабаровском крае в пятницу

В регионе пройдет проверка систем массового оповещения, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

В пятницу, 2 октября, в Хабаровском крае пройдет комплексная проверка системы оповещения населения на случай ГО и ЧС. В 11.40 по местному времени по всем телеканалам и большинству радиостанций передадут оперативное сообщение. Одновременно в регионе сработает более 500 сирен, установленных в самых массовых местах городов и поселков. Таким образом спасатели протестируют готовность оборудования к выполнению оперативных задач.

«Проверка уже знакома нашим землякам, обычно ее проводят 20 апреля, но в этом году из-за пандемии перенесли на осень. Поэтому, где бы вас не застал рев сирен, просим сохранять спокойствие и продолжать свои дела. Тестирование продлится всего 5 минут. В 11.46 все завершится. После проверки будут подведены итоги, как сработало оборудование», — предупредили в комитете правительства края по гражданской защите.

Особенность этой проверки в том, что она пройдет не только в Хабаровском крае, но и в других регионах страны. Синхронизировать процесс позволит переход на цифровое вещание, благодаря чему включить предупредительную информацию можно будет по всем каналам цифровой связи. В Хабаровском крае на цифру перешли еще несколько лет назад. Регион обновил и сирены, поменяв аналоговые на цифровые. Поэтому вся система сегодня представляет единый комплекс и должна сработать автоматически.

Оперативную информацию передадут по каналам, входящим в 1 мультиплекс общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов цифрового телевидения: Первый канал, Россия-1, Россия-24, НТВ, Пятый канал и др. К ним добавятся телеканал, Губерния, 6 ТВ, СЭТ, Восток России, Радио Энерджи, Авторадио. В итоге общий охват населения Хабаровского края достигнет 98%.

Напомним, что тестирование системы оповещения пройдет по плану Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Цель – проверить работоспособность оборудования, а также напомнить правильные алгоритмы поведения в экстренных ситуациях. Услышав сигнал тревоги, гражданам необходимо включить любое из средств связи, чтобы прослушать инструкцию к действию. Под каждую из опасных ситуаций у спасателей заготовлены отдельные инструкции.