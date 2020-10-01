Паводок хозяйничает в 53 населенных пунктах Хабаровского края

У Комсомольска-на-Амуре уровень воды держится на отметке около семи метров.

По информации ГУ МЧС по Хабаровскому краю, уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре значительно снизил темп прироста, в течение минувшего дня отмечались незначительные колебания уровней воды в районе отметки 704 см. Несмотря на это работа по защите города от стихии продолжается. Одновременно с этим в Хабаровске и Хабаровском районе территории продолжают освобождаться от воды.

В настоящее время в Комсомольске-на-Амуре под ударом водной стихии находятся 268 дачных участков. В микрорайоне Хорписнкий вода зашла в 1 жилой дом и на территорию 77 приусадебных участков, в микрорайоне Парковый — на 28 приусадебных участков, в п. Малая Хапсоль – в 1 жилой дом и 26 приусадебных участков. Также подтоплены подвалы 6 социально-значимых объектов и 39 многоквартирных домов.

Администрацией города подготовлен пункт временного размещения на базе общежития. В настоящее время людей в нём нет. За сутки спасателями Амурского спасательного центра и волонтерами совместно наполнено за сутки 1550 мешков с песком. Ими произведено укрепление береговой линии в микрорайоне Менделеева. Кроме этого продолжается работа по защите Хумминского шоссе от «большой» воды. За сутки завезено 690 куб. метров скальника. Девять единиц техники продолжают работать на этом участке дороги.

С целью недопущения подтопления грунтовыми водами дополнительно установлено 2 насоса и один находится в резерве. Таким образом, на территории города работает 21 насос. Проведение работ по защите города 30 сентября было проинспектировано врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярев и рабочей группой.

По состоянию на утро 1 октября, под воздействием паводка на территории Хабаровского края находится 53 населенных пунктах в 8 муниципальных образованиях. Остаются подтопленными 32 жилых дома, более 2700 земельных, приусадебных и дачных участков, а также 83 участка внутрипоселковых и межпоселковых дорог.

«В Хабаровске за сутки вода ушла с 59 приусадебных участков. В зоне подтопления остаются 48 приусадебных участков, 5 участков внутренних дорог, расположенных вдоль прибрежной полосы. На островных территориях Большого Уссурийского, Кабельного и Дачного участки постепенно освобождаются от воды. При необходимости группа ссотрудников МЧС России на катере находится в готовности к реагированию на возможные происшествия и оказание помощи людям», — говорится в сообщении ведомства.

В Хабаровском районе обстановка стабилизировалась. В селах Фёдоровка и Вятское вода полностью ушла с подтопленных территорий. В Бычихе остаются подтопленными 3 приусадебных участка и 17 земельных, в п. Новотроицкое — 13 приусадебных и земельных участков, 3 участка внутрипоселковых автодорог. В поселке Сергеевка подтоплены 298 земельных участков и 3 участка автодорог. В с. Воронежское-2 подтопленных приусадебных участков нет, вода сохраняется только на 1 участке дороги.

В селах Воронежское-3, Мичуринское, Елабуга под воздействием паводка остаются 4 приусадебных участка и 7 участков внутренних дорог. В поселке Казакевичево вода идёт на спад, подтопление сохраняется на 12 приусадебных и земельных участках. В с. Князе-Волконское подтопленых домов нет, вода сохраняется на 16 земельных участках. В селе Свечино подтопленным остается один жилой дом, 4 приусадебных участков и 2 участка автодороги, в селе Петропавловка — 2 приусадебных участка.

В селе Корсаково-2 Хабаровского района вода покидает подтопленные ранее территории. За сутки число жилых домов и приусадебных участков в зоне паводка сократилось. Сегодня остаются подтопленными 23 жилых дома, 196 приусадебных и дачных участка и 3 участках внутренних проездов. Здесь продолжают своё дежурство сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части ФПС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, которые по заявкам граждан осуществляют адресную помощь. Администрацией сельского поседения на базе санатория «Уссури» подготовлен пункт временного размещения. В настоящее время жители подтопленных домов от размещения отказались, находятся у родственников и знакомых.

В Нанайском районе продолжает работать аэромобильный отряд МЧС России. Вода уходит из населенных пунктов, однако ещё остаются отрезанные дома и участки от «большой» земли. Спасатели продолжают оказывать адресную помощь населению, доставляют воду, обеспечивают работу лодочных переправ.

В настоящее время в селе Дубовый Мыс подтопленными остаются два дома и 16 земельных участков, 5 участков внутрипоселковых проездов. Также из-за разлива реки в п. Даерга подтоплены 2 участка дорог и 6 земельных участков, в с. Дада 11 земельных участков и 1 участок дороги. В селе Маяк вода сохраняется ещё на 2 приусадебных участках и одном участке внутрипоселковой дороги. В селе Синда в зоне паводка 10 приусадебных и земельных участков, 2 участка автодороги. В селе Найхин вода сохраняется на 4 земельных участках.

В селе Троицкое отмечаются подтопления на 2 участках автодорог и 10 земельных и приусадебных участков. Дождевой паводок дошёл до села Славянка, где оказались в воде 24 приусадебных и земельных участков, 1 участок автодороги. В селе Лидога под влиянием паводка оказались 15 земельных участков.

В Комсомольском районе остаётся подтопленным три участка внутрипоселковых дорог в населенном пункте Гайтер, Бельго, Среднетамбовское. В поселке Пивань подтоплены 2 жилых дома, 33 земельных участка и два участка дорог. В населенных пунктах Эммер, Селихино, Верхняя Эконь, Нижнетамбовское, Нижние Халбы вода зашла на 18 земельных участков, а также на 13 участков внутрипоселковых дорог.

В Амурском районе в Амурске вода сохраняется на 1 участке дороги в садовое некоммерческое товарищество, а также на 24 дачных участках в городской черте. В селе Омми вода зашла в 1 жилой дом, на 3 приусадебных участка и 2 участка внутрипоселковых дорог. В населённом пункте Ачан произошло подтопление на 3 участках внутрипоселковой автодороги, а также вода на 3 приусадебных участках.

В селе Джуен под влиянием паводка 1 участок внутрипоселковой автодороги и 4 приусадебных участка. В селе Болонь вода сохраняется в одном жилом доме, на 1 участке внутрипоселковой автодороги и 9 приусадебных участках. Кроме этого остаются подтопления на 2 участках автодорог между населенными пунктами с. Эльбан – с. Омми и г. Амурск – с. Омми.

В Ульчском районе подтоплены 14 участков внутрипослековых дорог в п. Быстринск, п. Мариинское, п. Циммермановка, с. Калиновка, с. Савинское, с. Солонцы, с. Софийск, с. Булава, с. Сусанино, с. Дуди, с. Тахта, п. Тыр, с. Ухта. Кроме этого, на 24 приусадебных участках вода зашла в поселке Быстринск и на два в с. Тахта. Вода сохраняется на 3 участках внутрипоселковых дорог в с. Булава и с. Кольчем.

В районе им. Лазо под влиянием осадков и паводка по-прежнему остаются 5 приусадебных участков в с. Черняево, 10 земельных участков в с. Георгиевка.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России в круглосуточном режиме организован мониторинг ситуации, уровней рек, налажено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами и службами. Силы и средства готовы к реагированию. На территориях Хабаровского края и Еврейской автономии введен режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня.