Надо ходить проторёнными тропами — мэр Хабаровска Кравчук

Сергей Кравчук остался недоволен благоустройством новых скверов.

По информации пресс-службы мэрии, сегодня градоначальник объехал с инспекцией места обустройства пяти новых зон отдыха. Первой остановкой стал «Театральный сквер» в парке «Динамо». Здесь Сергей Кравчук сразу указал на просчет проектировщиков.

«Почему дорожки, которые протоптали горожане, не благоустраиваются? Я не раз говорил, что эти маршруты надо учитывать при проектировании зон отдыха: они всегда пролегают по самым коротким и удобным маршрутам. Попрошу обратить на это внимание и разобраться вопросом», — обратился Кравчук к представителям городского департамента архитектуры.

Концепция нового сквера не предполагает значительных изменений парка «Динамо». В рамках благоустройства обновят тропинки, установят лавочки и урны, а также заменят старую брусчатку. Из общего объема в 3,7 тысяч квадратных метров тротуарной плитки уже уложено 2,2 тысячи.

К 15 октября начнется установка малых архитектурных форм, а также постаментов под скульптурные композиции, посвященные известным постановкам местных театров. Жесткой критике мэр подверг и состояние стройплощадки: зеленый газон засыпан кучами отработанного грунта.

«Главе Центрального района нужно брать стройку под личный контроль, находиться здесь каждый день, смотреть, как подрядчик ведет работы и указывать на ошибки, чтобы их оперативно устраняли», — добавил Сергей Кравчук.

Следующей точкой объезда стала зона отдыха в районе улицы Мате Залки. Сейчас строительство этого сквера завершено на 80%: осталось уложить всего 200 «квадратов» брусчатки, отремонтировать сцену, закончить монтаж спортивной площадки и шахматного комплекса. Семь дополнительных опор освещения рабочие уже установили.

На объекте мэра встречали местные жители, которые высказали ему свои замечания и предложения. В частности, они поинтересовались у градоначальника возможностью обустройства поблизости от сквера вольера для выгула собак.

«Отличная идея, думаю, что это мы сможем сделать, но уже в следующем году», — поддержал инициативу Сергей Кравчук.

Также горожане поинтересовались у него о судьбе местных зеленых насаждений. По словам начальника городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирины Дубянской, из-за того, что территория сквера была обводнена, пришлось спилить определенное количество берез, находившихся в неудовлетворительном состоянии.

Взамен весной 2021 года здесь высадят большое количество кленов и дубов, корневая система которых более устойчива к таким условиям.

«Во всех скверах вижу одни и те же проблемы: низкую культуру проведения работ и слабое качество благоустройства. Недопустимо, чтобы сроки сдачи были сорваны! Будем жестко контролировать эти процессы», — резюмировал мэр Хабаровска.

Напомним, что в 2020-м в Хабаровске в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды на 2018 — 2024 годы» благоустраивают сразу пять скверов: на улицах Сергеевской, Стрельникова, Мате Залки, в районе завода Серго Орджоникидзе и «Театральный сквер» в парке «Динамо». На эти цели из федерального бюджета выделено 75 миллионов рублей и около 700 тысяч рублей — из муниципальной казны.