В Хабаровске открылось новое здание «Петрынинского» центра

Воспитанников Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи поздравили и.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, и.о. министра образования и науки региона Виктория Хлебникова, мэр Хабаровска Сергей Кравчук, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Гости вручили ребятам символический ключ от Центра, а выпускникам – свидетельства о профессиональном обучении.

Трёхэтажное здание построено в 2015 году на средства благотворителей, оснащено за счёт краевого бюджета. Для детей оборудованы комфортабельные жилые комнаты, учебные классы, санузлы, библиотека, помещения для занятий спортом, столовая, пищеблок, медицинский кабинет. Жить и получать образование в Центре смогут около 100 ребят в возрасте от 11 до 18 лет. В основном это дети, у которых ранее были серьезные проблемы с нарко- и токсикозависимостью, вовлеченные в криминальную идеологию. В Центре они проходят психокоррекцию и полную ресоциализацию. На базе школы работает первый в регионе Центр компетенций педагогов-реабилитологов. После обучения по программе Центра подростки получают возможность дальнейшего профильного образования и трудоустройства. За период работы Центр выпустил около 1600 подростков.

Здесь работают неравнодушные люди - учителя, мастера производственного обучения, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования. 17 из 37 имеют высшую и первую квалификационные категории. Бессменный руководитель учреждения - заслуженный учитель РФ, почетный гражданин Хабаровска Александр Петрынин.

- Этого события ждали многие поколения детей Центра, - говорит Александр Геннадьевич. - Путь к нему был очень многотрудным. Наши слова сердечной благодарности – попечителям Центра во главе с В.Ф. Лебедой, удивительным людям, которые, не зная лично попавшего в беду ребенка, способны проявить свою по-настоящему родительскую заботу о нем. Это гражданский поступок. Слова искренней признательности – правительству Хабаровского края, министерству образования края, администрации города и мэру Хабаровска С.А. Кравчуку, нашему дорогому Владыке митрополиту Артемию за его мудрость, любовь и молитвы за этих деток. Новоселья Центра ждали многие люди из различных регионов страны, которые внимательно следят за судьбой Хабаровского приюта спасения детей от смерти и тюрьмы. Не случайно на празднике прозвучали поздравления от разделивших с нами радость Совета Федерации, Государственной думы и Министерства просвещения России. Теперь мы надеемся на скорейшее разрешение многолетней проблемы пристройки к новому дому, где будут размещаться учебно-производственные мастерские, спортивные залы и современный блок медико-психолого-педагогической реабилитации.

Желаем Центру воплощения и этой мечты! Ведь «ключи от счастья» у них уже в кармане.

Ирина Северцева