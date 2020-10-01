Дегтярев сократил время заседаний правительства Хабаровского края

В минувшую пятницу, 25 сентября, в привычном режиме прошло расширенное заседание правительства - первое после снятия ограничений по коронавирусу. Рассматривались два вопроса: о реализации нацпроекта по безопасным и качественным дорогам и по экологической политике в крае.

Стародавняя практика: сидишь на заседании, смотришь, слушаешь и думаешь. Там все думают. Вот только мысли свои не каждый выскажет вслух после заседания. У журналиста в этом плане наивыгоднейшая возможность написать свои тихие мысли, возникшие под звонкие речи.

Про Дегтярева

Кажется, наш врио губернатора Михаил Дегтярев все-таки склонен к переменам. По крайне мере, в президиуме заседания он оставил всего пять самых главных чиновников. А всю остальную когорту пересадил в общий зал. Понятно, что им даже из первых рядов смотреть снизу вверх на президиум не так комфортно, как сверху из президиума свысока взирать на остальных служителей власти. Однако протестов и комментариев дегтяревских перемен замечено не было.

Второе новшество Дегтярева - сокращение заседания по времени. Раньше они длились по четыре часа, нынче была поставлена задача уложиться в два, без перерыва на чай-кофе. И выступления сократить до семи минут, а прения до пяти. А вот дудки! Тут наших ничем не переломить. Будь их воля, они бы рапортовали Дегтяреву сутками. Но воля была в других руках, а метроном подленько показывал превышение речей в минутах. Причем у всех. Потому даже как-то неловко называть выступления обсуждением, скорее - стрекотанием. Однако Дегтярев слушал всех с достоинством и невозмутимостью.

Про Мирошина

Главным, конечно, был доклад исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Романа Мирошина. Хотя что можно ждать от чиновника, который назначен министром всего-то двадцать дней назад? Правда, Дегтярев охарактеризовал его тогда как сильного управленца, который имеет опыт в сфере финансов, дорожного хозяйства, энергетики и информационных технологий. Может быть, может быть… Однако нам его сила пока не известна.

Мы знаем, что Мирошин в одно время с Дегтяревым учился в Самарском аэрокосмическом университете; что работал в Самарской и Оренбургской областях, в Татарстане и Москве. Причем в столице одно время служил в департаменте СМИ и рекламы правительства Москвы, а в его компетенции был демонтаж незаконной наружной рекламы. Зато последние шесть лет - в «Газпроме».

Что для нас станет важнее и полезнее – «демонтаж» или «выходец из «Газпрома»? Судя по докладу, не понять. Ясное дело: что ему написали, то и прочитал. Правильные (общие и конкретные) цифры и факты. Правда, частично устаревшие. Ведь программы всяческие уже сформированы по всем нужным направлениям реализации национального проекта, соглашения с нужными структурами подписаны. Федеральная власть не скупится на деньги. Трудись, не ленись!

Что запомнилось из сказанного Мирошиным? Только по федеральному проекту «Дорожная сеть» цифры такие. До 2024 года следует привести в нормативное состояние 330 километров краевых дорог, 400 километров в Хабаровской городской агломерации и 170 километров в Комсомольской агломерации. Итого более 900 километров.

А всего, как будет сказано другим докладчиком, у нас в крае 4254 километра дорог, из которых в асфальте только 37 процентов, из которых и асфальт-то не везде полноценный, а в ямах. Что будем думать? Как умудрится край привести к 2024 году в нормативное состояние 60 процентов краевых и 85 процентов городских дорог?

Пока за пятилетку сделают эту тысячу километров, развалятся остальные? Пока за очередную пятилетку сделают другую тысячу, развалятся эти, «приведенные в нормативное состояние»? Правильно: безработицы не случится – вот такой здесь у нас дальневосточный оптимизм.

Простите, но это не сарказм. Это реалии. Почти каждый выступающий демонстрировал любимые слайды: вот дорога (безобразная!) до ремонта, а вот дорога (прекрасная!) после ремонта. И умилялись. И никто – ни Дегтярев, ни Мирошин – не задался вопросом: где третье фото той же дороги, но только через год после ремонта? Той самой, где новый асфальт уже в ужасных выбоинах и ямах? Сами же рассказывали…

Вторая впечатляющая цифра – общий объем финансирования названного проекта. Это 3 миллиарда 537 миллионов рублей только на 2020 год. При этом кассовое исполнение проекта на день заседания составляло 50 процентов. Что здесь будем думать? Нагонят? Проведут диагностику и напишут? Ведь важен отчет перед столицей…

Однако сегодня будем думать с благодарностью федеральной власти за большие деньги на дороги (свыше 60 процентов). И краевой тоже. И муниципальной. Ведь главное условие – софинансирование.

Народ доволен, что наконец-то (!) взялись за дороги. Устали от бездорожья. Намучились на ямах и ухабах. Народ видит работу на множестве самых разных участков – и городских, и сельских. Правда, не очень верит, что так же активно будет и дальше. А мы верим. Не зря же в сроках исполнения множества объектов указан 2024 год. Понимаете почему? Правильно: к дате выборов президента.

Вот только продержится ли у нас до тех пор «сильный управленец» Роман Мирошин? Создаст ли транспортную доступность, улучшит ли дорожную инфраструктуру? Дай Бог… Задача-то глобальная. С простыми и то не справляются. Взять ту же видеофиксацию. Понавешали видеокамер, понапугали водителей, а все попусту – половина камер не действует. Вот тебе и кусочек национального проекта…

А между тем на трассе Хабаровск – Биробиджан обосновались некие люди с переносными видеокамерами, снимают машины и присылают счета водителям. Попробуй доказать по фото, что ты скорость не превышал. И кому доказывать? Вроде бы президент запретил такую практику по всей стране. Но президент далеко, а кто и с кем у нас делят штрафы – неизвестно. Но это не про Мирошина, это к слову.

Опять про Дегтярева

Интригующий он все-таки человек – наш врио! Чуть что – ссылается на Путина. Конечно же, по-хорошему. Но как-то слишком часто. Почему? Зачем?

Вот и здесь, на заседании правительства, Дегтярев подвел итог непривычным для нас напоминанием, что национальный проект по безопасным и качественным дорогам – это инициатива президента Путина, который аккумулировал огромные средства и направил их в регионы с большой надеждой, что эти ресурсы будут осваиваться в срок, тратиться рационально. И это наша с вами задача, подчеркнул Дегтярев. Он заметил, что у нас почему-то не принято об этом напоминать народу. Если это традиция, то он будет ее менять. А еще он видит здесь сложности в коммуникации: не все граждане знают, что по линии нацпроектов проводятся крупные мероприятия. А некоторые и вообще не подозревают. И попросил усилить в этом плане работу на информационном фронте.

Ну и что тут сказать? Можно вспомнить времена «дорогого Леонида Ильича». Можно думать что угодно. Насколько он прав, акцентируя внимание на президенте во время информационной войны? Или не прав: по принципу «короля играет свита»? Так можно последние мозги сломать. Перейдем-ка лучше к другому вопросу – об экологической политике.

Про Тюрина

Попробуем снивелировать сложности в коммуникации на примере исполняющего обязанности министра ЖКХ Дария Тюрина. Человек он не новый, очень даже опытный, работал при всех губернаторах - Ишаеве, Шпорте, Фургале, и вот теперь при Дегтяреве. Если решать задачу «чтобы народ знал», то разве плохо было бы обсудить с тем самым народом вопрос о платежах за вывоз мусора? С нового года, как сообщил Тюрин, плата предполагается в 4-5 рублей за квадратный метр жилья. Сравните с нынешней оплатой. Не удивляйтесь росту. Аргументы всегда найдутся.

Удивительно, почему в этом месте никто из депутатов краевой думы не задал Тюрину никаких вопросов в защиту того самого народа? Хотя с другими выступающими они не церемонились. Возможно, помнили, как однажды в думе в одном комитете обсудили одну проблему, а следом получили звонок из минЖКХ с чрезвычайно обидными комментариями, отчего председатель комитета плакала навзрыд. Вот такие у нас коммуникации случаются порой. А вы, уважаемый Михаил Владимирович, твердите про доброжелательность. Трудно у нас на Дальнем Востоке и на ёлку влезть, и зад не ободрать.

А в остальном все хорошо. В крае была Стратегия экологической безопасности до 2020 года, нынче на заседании представили проект Концепции экологической безопасности края до 2030 года. Будем работать все вместе, ведь это наш край, наша малая родина. Но это уже отнюдь не про Тюрина. Хотя у этого министерства есть своя огромная задача и по твердым бытовым отходам, и по чистой воде, и по другим направлениям. Взять хорошее дело: в Аване на водозаборе сделали замечательную очистку питьевой воды, а дальше она идет в старую водонапорную башню и по старым ржавым трубам в дома… Почему все у нас так?

С этой невозможной мыслью покидаю зал заседаний правительства края.

Раиса Целобанова