ФСБ нашла виновного в некачественном строительстве дамбы в Хабаровске

Уголовное дело возбуждено против экс-чиновника правительства Хабаровского края.

Уголовное дело возбуждено по материалам, собранным сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю, а также по материалам проверки, проведенной прокуратурой Хабаровского края. Расследованием занимается региональный Следком.

Дело возбуждено в отношении бывшего начальника КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает официальный сайт Следкома.

В 2015 году между КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» и коммерческой организацией заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному строительству гидротехнического объекта, защищающего от подтопления территорию Южного округа Хабаровска.

Подрядчик на систематической основе допускал ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в том числе отставание от графика выполнения работ.

Несмотря на это, в марте 2020 года начальник КГКУ «Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края» в нарушение условий контракта необоснованно перечислил подрядчику дополнительные денежные средства в сумме свыше 6 миллионов рублей за еще невыполненный объем работ, тем самым причинил ущерб бюджету Российской Федерации.

Непринятие подозреваемым надлежащих мер, направленных на завершение работ по капитальному строительству защитного сооружения в установленные сроки, повлекло выделение в сентябре 2020 года бюджетных средств из резервного фонда Хабаровского края в сумме 20 миллионов рублей для экстренного возведения насыпной дамбы в целях предотвращения ущерба от паводка.