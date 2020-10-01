В домах хабаровчан станет тепло 8 октября

Уже 8 октября в домах жителей краевого центра включат отопление. В объектах социально-культурной инфраструктуры станет тепло уже 3 октября. Соответствующее постановление подписал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Ранее администрация планировала запуск тепла с 9 по 15 октября, но сейчас наблюдается постепенное снижение температуры. В жилых домах уже достаточно прохладно. Этот фактор и повлиял на решение мэра включить отопление пораньше.

«В краевом центре потребители в основном подключены с открытой системой горячего водоснабжения: одна и та же горячая вода поступает и в краны, и в батареи зданий. По нормам ее температура для потребителей должна быть не ниже +65°C, а значит, вода, подаваемая ТЭЦ, должна быть не менее +70°C градусов, согласно утвержденному температурному графику. В настоящее время возможность отрегулировать температуру в помещениях имеют как обслуживающие организации в тепловых вводах зданий, так и жители на радиаторах отопления в своих домах», - отметил начальник отдела энергообеспечения и топлива профильного управления мэрии Андрей Ванюков.