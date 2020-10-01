В Хабаровске оштрафовали «Индиану Джонса»

В краевом центре сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. За рулем сидел пьяный 33-летний водитель, у которого к тому же не оказалось прав.





Сначала бухого шофера отправили на медосвидетельствование. Что в принципе было не нужно, так как все было видно, но закон есть закон. После проверки данных выяснилось – хабаровчанина лишили прав в прошлом году. За то же самое. Задержанного посадили в полицейский автомобиль и повезли в спецприемник.





Мужчина, видимо, пересмотрев «Индиану Джонса», решил эпично выпрыгнуть из автозака и уйти от преследования. Но что-то пошло не так – пьяница лишь вывалился на дорогу и покатился кубарем. Стражам порядка пришлось вызывать скорую помощь, так как «герой» получил ушибы.





Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



