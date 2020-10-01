Комсомольское шоссе расширят до шести полос

На Комсомольском шоссе в начале лета снесли двухполосный мост через ручей Теплый ключ. Теперь его заменит водопропускная система. Благодаря данному решению будет произведена реорганизация движения в самом узком месте магистрали. Проезжую часть расширят до шести полос.





«Это важный этап реконструкции магистрали, которая соединяют два городских округа – Центральный и Ленинский. Оборудование водопропускной системы позволит не только организовать движение автотранспорта по шести полосам, как на участке Комшоссе от ул. Степная до проспекта Победы, но и проложить тротуары для пешеходов», - рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.

После демонтажа моста ручей был временно направлен в ливневую канализацию. В течение двух месяцев строители откачивали воду (во время дождей), отсыпали полотно дороги и т.д. Сейчас работы практически завершены. После их окончания Теплый ключ вернут в прежнее русло.





Также на Комсомольском шоссе продолжают асфальтировать тротуары, устанавливать уличное освещение и пешеходные ограждения, поднимать дорожное полотно через реку Силинка. К концу октября текущего года планируется завершить основные работы.



