Дегтярев: Проблема обманутых дольщиков должна быть решена в течение года

Обманутые дольщики – одна из наиболее болезненных тем для Хабаровского края. Казачья гора, холдинг «Грант», «Амурские зори». Эти названия давно стали символом недо- и долгостроев. Люди годами не могут заселиться в свои квартиры. Чтобы власть обратила на них внимание, они вынуждены участвовать в митингах и пикетах.

Но теперь в нашем крае данная проблема может окончательно исчезнуть. Врио губернатора Михаил Дегтярев распорядился решить проблему обманутых дольщиков до 1 октября 2021 года. В противном случае со строительных компаний жестко спросят.

Дегтярев, как известно, за словом в карман не лезет. В качестве примера можно вспомнить недавнюю историю с недобросовестным застройщиком дамбы в Комсомольске-на-Амуре. Врио сказал, что ответственность за невыполнение подряда будет строгая. И теперь проверкой строительства гидрозащитного сооружения занимается Генпрокуратура. Аналогичная судьба ждёт и застройщиков, не выполнивших поручение Михаила Дегтярева.

Судьбоносное для региона заявление о сроке проблемы обманутых дольщиков врио сделал на заседании рабочей группы. Обсуждали в том числе судьбу долгостроев. Так, подрядчик достраивает четырехэтажный дом по улице Алексеевской. Ранее из-за банкротства МУП «УКС» стройку завершить не удалось. Новый инвестор согласился вложить в объект 110 миллионов рублей в обмен на земельный участок в центре Хабаровска. Дом на Алексеевской планируется сдать в декабре 2020 года.

Для завершения строительства группы домов по улице Вторая Портовая, где работы были заморожены с 2017 года, администрация Хабаровска решила сменить застройщика. Вместо ООО «Востокстройсервис» (находится в стадии банкротства) объектом займется АО «ЦИТ». После погашения финансовых обязательств перед кредиторами, компанией организовано независимое строительное обследование, определены потенциальные подрядчики.

Данный механизм краевое правительство планирует использовать и для достройки как минимум четырех других проблемных домов, по которым в настоящее время ведется работа с арбитражными управляющими.