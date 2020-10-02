Хабаровчанам по-человечески объяснили, как влиять на администрацию

Гражданский форум проводится в Хабаровске четвертый год. В ходе этого мероприятия его участники обсудили эффективные способы взаимодействия власти и общества, а также поведали о способах влияния горожан на администрацию.

В этом мероприятии, проходившем в Городском дворце культуры, приняли участие более 300 человек – студенты, молодежь, предприниматели, волонтеры, ветераны, участники различных общественных организаций, а также представители городских и краевых органов власти. Главной задачей события стала демонстрация инструментов, которые использует власть для решения вопросов местного значения, среди которых благоустройство территорий, организация бизнеса, проблемы экологии, вопросы безопасности и многое другое.

Работу Гражданского форума разбили на три блока. В рамках первого состоялись встречи форумчан на четырех тематических площадках. На сессии «Я к кому обращаюсь?» можно было получить ответ на вопрос, к кому нужно обращаться за помощью в решении проблем. Сессия «Как попасть под раздачу?» прояснила ее участникам, как в Хабаровске можно реализовать свои инициативы. На площадке «Да все ты можешь!» рассказали о законных способах влияния горожан на решения власти. Наконец, на площадке «Всем с ТОСом» прошла дискуссия о плюсах территориального общественного самоуправления.

Во втором блоке участники форума совместно с представителями городской Общественной палаты попробовали разработать механизмы решения актуальных городских вопросов, а главное, сформулировали длинный список «гражданского наказа» для муниципалитета. Общественная палата, как проводник между властью и населением, в самое ближайшее время еще раз рассмотрит и обсудит все пункты, чтобы выбрать исполнимые и актуальные и предложить их городским властям.

В заключительном блоке форума организовали показ фильмов и творческие мероприятия с участием артистов ТЮЗа.

В рамках форума было высказано много различных предложений от жителей Хабаровска. Рядовой горожанин, незнакомый с номенклатурой и оттого избегающий любого взаимодействия с чиновниками, часто не знает куда обратиться со своей проблемой или идеей о развитии какой-то сферы или отрасли. Искать нужные кабинеты, заполнять формуляры — от одной такой мысли не хочется и начинать. Чтобы упростить этот процесс, появились предложения завести для подобных сообщений аккаунт в сети «Инстаграм», а также разработать механизм «одного окна» для любых обращений к чиновникам от жителей Хабаровска.

Елена Бехтер