В Хабаровском крае усилят масочный режим

Хотя ограничения, связанные с пандемией коронавируса, только недавно сняли, врачи делают неутешительные выводы – за минувшую неделю в регионе зарегистрировано 488 новых случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, около 80% случаев инфицирования происходят из-за того, что люди не носят маски.

Темпы прироста заболевания ниже, чем в ДФО. Но, тем не менее, руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева для соблюдения масочного режима призвала возобновить рейды в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. В свою очередь главный санитарный врач края предложила увеличить число тестов на коронавирус с 2,5 до 4 тысяч в сутки.

Сейчас ситуация с пандемией оценивается как стабильная. С ОРВИ ситуация немного сложнее – эпидпорог в Хабаровске превышен на 19%. Среди школьников эта цифра составляет 37%. Врачи провакцинировали более 401 тысячи жителей края (52% от плана).