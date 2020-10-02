«Севера» Хабаровского края обеспечили топливом на месяц раньше срока

В этом году «северный завоз» обошелся Хабаровскому краю в 1,6 млрд рублей.

Почти на месяц раньше графика завершился завоз топлива в северные районы Хабаровского края. В этом году территориям, в которых сроки навигации ограничены, доставили 14,2 тысячи тонн угля и 22,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Этого объема хватит, чтобы в течение всей зимы обеспечивать бесперебойную работу местной коммунальной инфраструктуры и социальных объектов.

«В этом году удалось привезти топливо в прибрежные территории Охотоморья – в Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы – раньше установленных сроков. Туда дизельное топливо, бензин и уголь везут по морю танкерами, есть риск не успеть в срок. Однако, благодаря слаженной работе всех участников завоза, а также своевременной оплате топлива администрациями районов и коммунальными организациями, все прошло без задержек. Также оперативно топливо завезли и в районы, расположенные вдоль Амура», — пояснили в краевом минЖКХ.

Уже в конце сентября в северные районы морской полосы вышел последний танкер, который доставил остатки топлива. В Аяно-Майский район он привез 400 тонн дизтоплива и 50 тонн бензина, а в Охотском — выгрузил 2,5 тысячи тонн дизтоплива и 130 тонн бензина. Оставалось еще допоставить энергоресурсы в Ульчский и Николаевский районы. Но туда топливо сейчас идет по автомобильной дороге, поэтому эти небольшие партии на план «северного завоза» уже не влияют.

«»Северный завоз» — стратегически важное направление в работе правительства Хабаровского края. Каждый год от выполнения этой задачи всецело зависит жизнь самых отдаленных поселений в зимний период. Морозы там стоят суровые, а отопительный сезон начинается гораздо раньше, чем в других точках края. Поэтому топливо должно быть доставлено точно в срок и в полном объеме. И в этот раз регион справился уже к концу сентября, хотя крайняя дата – 20 октября. Правительство контролировало каждый из этапов поставок, и результат не заставил себя ждать», — подчеркнул врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

В этом году «северный завоз» обошелся Хабаровскому краю в 1,6 млрд рублей. В эту сумму вошли как закупка топлива через специализированную краевую организацию, выступающую оператором «северного завоза», так и доставка топлива в 7 районов, часть из которых расположена вдоль Амура, а другая — на морском побережье.