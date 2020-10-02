В Хабаровском крае депутатам запретили трудоустраивать родственников

Прокуратура Хабаровского края разработала закон следующего содержания. Депутатам Законодательной думы запрещено нанимать в качестве помощников лиц, состоящими с ними в близком родстве. То есть родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей.





Под словом «нанимать» имеется ввиду заключать срочный трудовой договор. В случае, если парламентарий ослушается, его ждет досрочное прекращение полномочий. Закон призван предупредить конфликт интересов.





Депутаты Законодательной думы Хабаровского края 30 сентября приняли данный законопроект. Он направлен врио губернатора на обнародование.



