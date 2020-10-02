Дегтярев уничтожает в Хабаровском крае разгильдяйство и анархию

На минувшей неделе стало понятно, что Дегтярев не намерен впредь мириться с остановкой строек в том же Комсомольске-на-Амуре. Досталось и нехудожественной самодеятельности - дамбу в Хабаровске стали разбирать раньше положенного, вода залила гаражи.

Стройки без разброда и шатаний

О Комсомольске-на-Амуре речь шла на совете при полпреде Юрии Трутневе. Во-первых, позитивный момент - федеральную поддержку важных для края строек удалось сохранить.

Второе, существующий статус-кво - замораживание строек на неизвестный срок - никто сохранять не собирается, потому что это и есть та самая анархия. Деньги были выделены, проекты готовы, а необходимые Комсомольску и краю больницы стали долгостроем. Уже сейчас выяснилось, что проектировали криво, да и строители пустились в судебные тяжбы с правительством края.

По межрайонному онкологическому диспансеру в Комсомольске-на-Амуре требуется существенная доработка проектно-сметной документации и уточнение окончательной сметной стоимости объекта. По третьей и четвертой очередям регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре нужны изменения в проектно-сметную документацию с учетом проектирования дороги, благоустройства территории и внутренней отделки здания.

По противотуберкулезному диспансеру в Хабаровске - корректируется проектно-сметная документация, заключение госэкспертизы ожидается к середине октября. Лечебный корпус центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре - с учетом переработки проекта, нехватки трудовых ресурсов у подрядчика и сложностей с завозом строительных материалов предложено перенести ввод в эксплуатацию на 2022 год.

Врио главы региона назвал недопустимыми ситуации, когда строители получают финансирование по госконтрактам, вовремя не завершают возведение объектов, но при этом параллельно ведут судебные тяжбы с правительством края.

По итогам заседания Совета при полпреде Генеральной прокуратуре и правоохранительным органам дано поручение проверить деятельность подрядных организаций, которые затягивают ввод в эксплуатацию социально значимых объектов в крае.

И вот на этой неделе появились первые итоги прокурорской проверки по Комсомольску-на-Амуре: 4 уголовных дела уже возбуждено, выявлено 50 нарушений законодательства.

Если говорить о масштабе, то в Хабаровском крае в этом году планом развития центров экономического роста предусмотрены 16 объектов строительства, мероприятия по благоустройству дворовых территорий и закупке оборудования. На эти цели в федеральном бюджете было заложено 3,1 млрд рублей, однако использовано на сегодняшний день 28,6% от этой суммы.

Следующий объект - защитная дамба в Хабаровске, в затоне. Её стали почему-то разбирать раньше времени. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил провести тщательное расследование причин ситуации вокруг демонтажа временной дамбы.

Несанкционированные работы по разбору насыпи начались в ночь на прошлую субботу по инициативе подрядчика - АО «Хабаровский речной торговый порт». Причем уровень Амура на тот момент у Хабаровска составлял 579 см. Когда защитное сооружение было разобрано, большая вода зашла в затон и затопила несколько десятков гаражей.

Как сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, решение о демонтаже может принимать только краевая комиссия по ЧС и не раньше, чем уровень Амура опустился бы до отметки в 500 см.

«То, что произошло, – следствие анархии, которая царит и в кабинетах чиновников, и на улицах. Но мы это исправим. Что касается разобранной дамбы, служебная проверка уже назначена, ситуацией также заинтересовались правоохранительные органы», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Так или иначе, признаки анархии нашлись и в Бикинском районе, куда врио губернатора отправил своего зама Евгения Никонова. Однако визит заместителя Дегтярева глава Бикинского района проигнорировал. Тем не менее поездка оказалась для жителей крайне полезной.

В Лермонтовском сельском поселении Никонов осмотрел местную амбулаторию, которая обслуживает более четырёх тысяч человек. Визит сюда был запланирован неслучайно. С начала года от жителей Лермонтовки поступило 15 обращений, в том числе коллективных. Они касались вопросов организации медицинской помощи и сокращения штата в бригадах скорой помощи.

В связи с оптимизацией под угрозой увольнения оказались три медицинские сестры. Им была предложена работа в Бикине, однако это оказалось неудобно. Евгений Никонов, выслушав доводы жителей и руководства Бикинской центральной районной больницы, принял решение отменить ранее принятые планы главного врача ЦРБ по оптимизации.

«Все организационно-штатные мероприятия по бригадам скорой медицинской и неотложной помощи в Лермонтовке мы останавливаем немедленно. Это принципиальное решение. Нам нельзя терять медработников на селе. Бригады продолжат работать в составе фельдшера, водителя и медицинской сестры. С руководством больницы мы совместно подумаем и решим: как улучшить качество предоставляемых услуг, наладить маршрутизацию пациентов. Это позволит привлечь в бюджет больницы дополнительные средства по программе ОМС», - заявил Евгений Никонов.

Также зампред краевого правительства поручил минздраву региона организовать в Лермонтовку выезд медицинской бригады из числа узких специалистов клинико-диагностического центра «Вивея» и провести флюорографическое обследование с привлечением мобильного передвижного комплекса. Визит медицинского десанта в Бикинский район состоится в октябре.

Здесь же Евгений Никонов обсудил вопрос расширения площади местного детского сада №10. Эта потребность возникла в связи с увеличением рождаемости. Очередь в дошкольное учреждение составляет 28 детей.

«Наш детский сад занимает половину здания. Вторая часть находится в ведении одной из сетевых энергетических компаний. Помещения пустуют, зимой не отапливаются. При этом руководство компании отказывается передать площади в безвозмездное пользование, а предлагает их выкупить», - рассказала заведующая детского сада Ирина Омельяненко.

Евгений Никонов дал поручение руководству министерства образования Хабаровского края проработать вопрос о передаче пустующих помещений в собственность муниципалитета. Только после этого можно будет поднимать вопрос о проектировании и ремонте здания.

И еще о развитии проблемных территорий. В правительстве края объявили о сборе предложений по развитию Большого Уссурийского острова. Оставить свой проект можно в электронном виде на площадке портала «Голос27». Подготовить предложения о развитии территории с учетом мнения общественности поручил врио губернатора края Михаил Дегтярев во время прямой линии с жителями региона.

Недавно в интервью информагентству «АврораМедиа» Михаил Дегтярев впервые поделился своим видением развития Большого Уссурийского острова. По мнению временно исполняющего обязанности главы региона, на территории должен появиться инновационный Центр компетенций всего Дальнего Востока.

От Большого Уссурийского - к Большому Хехциру, тоже стройка и тоже важная, курорт у нас будет свой, горнолыжный. Совещание по вопросу строительства спортивно-туристического кластера в районе Хехцира состоялось в правительстве края. Работа над уникальным для региона инвестиционным проектом была возобновлена по поручению врио губернатора. На территории комплекса под Хабаровском планируют возвести горнолыжные спуски и трассы, биатлонный комплекс, гостиницы уровня трех и четырех звезд, а также коттеджный поселок для спортсменов, рестораны и кафе для отдыхающих.

Встреча с главами министерств и ведомств региона, а также представителями городской администрации прошла под руководством и.о. первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой. Как было отмечено на совещании, завершение первого этапа возможно в течение года – современный горнолыжный курорт под Хабаровском планируют запустить в сезон 2021-2022 гг.

«Сейчас объекты инфраструктуры на действующем горнолыжном комплексе требуют замены, потому что не соответствуют нормам безопасности. К следующему зимнему сезону мы готовы обеспечить курорт за счет собственных инвестиций современной инфраструктурой: подъемники, система оснежения, гараж, административные здания и прочее необходимое для приема спортсменов и отдыхающих», – сообщил директор АО «Центр инновационных технологий города Хабаровска» – оператора имущественного комплекса горнолыжного центра Сергей Гришин.

В числе других задач: строительство автомобильной дороги к «Хехциру», обеспечение потребности в электроэнергии с учетом перспектив развития курорта, условия освоения в рамках инвестпроекта прилегающей территории площадью 360 га. Прежде всего требуется вывести этот участок из состава земель лесного фонда, провести геодезические исследования. Также рассматривается возможность создания ТОСЭР, которая будет способствовать привлечению инвесторов на различных этапах за счет преференций и льгот. На сегодняшний день объем вложений в создание спортивно-туристического кластера оценивается в сумму более 12,5 млрд руб.

«У инвестиционного проекта, который на паритетной основе предстоит реализовать правительству и администрации города, большое будущее. В глобальном смысле я вижу его связку с развитием Большого Уссурийского острова, с обходной дорогой вокруг Хабаровска, созданием дальневосточной авиакомпании и транспортным хабом. Если мы заходим на реализацию этого проекта, то нужно делать это комплексно, системно», – подчеркнула Мария Авилова.

По итогам совещания министерству инвестиционного развития и предпринимательства края, ЦИТ и Агентству по привлечению инвестиций и развитию инноваций Хабаровского края дано поручение проработать варианты развития территории на Большом Хехцире. Во второй половине октября предложения специалистов будут представлены на рассмотрение врио губернатора Михаила Дегтярева.

Чисто и конкретно

Экология - фундамент будущего Хабаровского края, дал понять врио губернатора. Загрязнение природы обсуждали на расширенном заседании правительства региона.

Один из основных блоков природоохранной политики края посвящен оздоровлению экологии реки Амур. По инициативе Михаила Дегтярева в адрес главы государства внесено предложение о разработке и утверждении нового федерального проекта – «Оздоровление Амура». В его рамках можно решить ряд проблем, связанных с осуществлением мониторинга качества воды, включая исследование дна и берегов, проведением дноуглубительных работ, строительством очистных сооружений водоотведения и субсидированием их строительства за счет средств федерального бюджета. Речь также идет об усилении работы по сохранению водных биологических ресурсов.

Председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров обратил внимание врио губернатора на несовершенство системы экологического надзора. Так, по его словам, несогласованность действий различных контролирующих структур приводит к тому, что около 50% предприятий в регионе нарушают природоохранное законодательство. В ряде выявленных случаев разбирательства даже не доходят до суда.

«Я обращаюсь к природоохранному прокурору с просьбой тщательно разобраться в этих вопросах. Экологическая политика – один из главных приоритетов правительства края. Этим проблемам мы уделяли и будем уделять большое внимание. Наши дети задают вопрос: какую природу мы им оставим? Есть проблемы и с незаконной вырубкой лесов, загрязнением воздуха. Решение этих проблем напрямую связано с будущим наших детей», - отметил Михаил Дегтярев.

Но и от природы надо уметь защищаться. Сельскохозяйственные организации, а также обычные жители, занимающиеся свиноводством, получили повышенную материальную помощь по поручению врио губернатора. Речь идет о 80 хозяйствах, в которых в августе были подтверждены случаи африканской чумы свиней, что привело к полному уничтожению свинопоголовья.

Чтобы жители смогли покрыть убытки, а также планировать дальнейшее развитие, из резервного фонда правительства края выделены дополнительные объемы господдержки. Таким образом, размер компенсаций стал самым высоким на Дальнем Востоке. Ранее очаги африканской чумы свиней были зафиксированы в Приморье, Еврейской автономной и Амурской областях.

«Обычно матпомощь выплачивается в пересчете на среднюю стоимость килограмма живого веса сельскохозяйственного животного за предыдущий месяц. За июль это 154,94 рубля. Благодаря дополнительной господдержке к этой сумме добавлено еще 60 рублей. Пока выплаты получили 80 человек. Сегодня мы проводим работу по тем хозяйствам, в которых очаги были выявлены в сентябре. Это еще 22 человека», - отметили в краевом управлении ветеринарии.

На сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано 9 действующих очагов АЧС. По два в Хабаровском и Нанайском районах, один в Вяземском районе и четыре в региональном центре. Специалисты отмечают спад интенсивности выявления новых случаев. Это говорит о том, что ситуация постепенно нормализуется.

Подробнее об организации выплат можно узнать на сайте краевого управления ветеринарии.

И в заключение

Классика: дураки и дороги. Дурацкую ситуацию, в которую попали участники долевого строительства, расхлебывают, в том числе, и в краевом минстрое.

По поручению врио губернатора края Михаила Дегтярева продолжаются встречи с дольщиками проблемных жилых домов. Специалисты регионального минстроя, комитета государственного строительного надзора включились в решение юридических вопросов по проблемным объектам, находящимся в стадии банкротства.

«По ряду домов у нас возникли сложности со сбором необходимой документации для федерального фонда защиты прав дольщиков, который планирует выделить средства на достройку. Работу необходимо завершить до 20 ноября, чтобы объекты успели рассмотреть на наблюдательном совете фонда. Примерно 50% необходимой документации нам удалось собрать, по остальным работаем с конкурсными управляющими», - отметили в региональном минстрое.

Организовать встречи с дольщиками Михаил Дегтярев поручил в ходе прямой линии. Ранее, благодаря личным встречам Михаила Дегтярева с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым, были достигнуты договоренности о финансировании проблемных строек по линии федерального центра. Так, специалисты Федерального фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства уже провели оценку долгостроев Хабаровска.

В список попали 11 проблемных домов, жилье в которых приобрели около 1200 жителей региона. Затраты на восстановление прав дольщиков, в том числе достройку, составят около 1 млрд 310 млн рублей. Доля краевого софинансирования - 210 млн рублей.

Решение о достройке или выплатах компенсаций дольщикам будет принято в ходе заседания Наблюдательного совета фонда.

Евгений Постышев