Краповый кайф: спецназ Росгвардии покупал наркотики под Хабаровском

Военные контрразведчики ликвидировали канал распространения наркотиков в Сосновке

По информации ФСБ России по Восточному округу войск Национальной гвардии России, житель села Сосновка И. Денисьев, продавал наркотические средства местным жителям, в том числе военнослужащим отряда спецназа «Тайфун» Росгвардии. В ходе проведённого обыска по месту жительства Денисьева были изъяты наркотические средства в крупном размере.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками отдела ФСБ России по Восточному округу войск Национальной гвардии России. Следственными органами, по материалам военных контрразведчиков, возбуждены уголовные дела в отношении Денисьева, в ходе расследования которых осужденный вину свою признал в полном объеме.

Обвиняемый приговорен Хабаровским районным судом Хабаровского края к 4,5 годам лишения свободы (условно), с испытательным сроком 5 лет.



