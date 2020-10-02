В Хабаровском крае бизнесмены смогут арендовать госимущество по льготным ставкам

Краевое правительство и органы местного самоуправления предоставляют в долгосрочную аренду 5624 гособъектов для малого и среднего бизнеса на льготных условиях. Так, за первый год предприниматель будет платить не более 40% от арендной платы. За второй год – не более 60%, за третий - не более 80%. Только с четвертого года размер тарифа будет составлять 100 процентов.





Таким образом власти стимулируют малый и средний бизнес. Однако к коммерсантам есть определенные требования. Если они берут объект в аренду, то обязаны заключить договор не менее чем на пять лет. Оформление контракта ведется в максимально сжатые сроки.





Количество объектов для долгосрочной аренды с правом последующего выкупа ежегодно увеличивается. Также стоит отметить, что Хабаровский край является лидером по количеству имущества для субъектов малого и среднего бизнеса по отношению к другим регионам России.



