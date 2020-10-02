Новая общественная сила появляется в Хабаровском крае

Идею создания нового общественного движения с провокационным названием «За ДВИЖ!» озвучил сегодня в прямом эфире радио «КП» главный редактор газеты «Молодой дальневосточник XXI век» Владимир Чернышов.

- Почему «за»? Какой ещё «движ»? Как это связано с обострением политической ситуации в стране и мире? Неужели предстоящие выборы диктуют новые форматы? Ну, тогда, наверное, поздно опомнились...

- Да никак эти события между с собой не связаны,- утверждает Владимир Чернышов. - Просто жители нашего региона, да и всей страны истосковались по активным действиям. Причём отмечу - действиям конструктивным. Даже многие из митингующих в Хабаровске уже переключились бы на что-либо более полезное, если б им была предложена альтернатива.

- Это ваше мнение?

- Не только мое. Я журналист и много общаюсь с людьми. Жители, особенно нашего поколения, устали сидеть сложа руки. А особенно те, кто обладает даже минимальными ресурсами. Наша организация не будет собирать каких-либо членских взносов. Но ведь это так просто починить, к примеру, пенсионеру забор, помочь бабуле с продуктовым набором, взять шефство над непростым подростком и многое, многое другое.

Главное, что нас объединяет - неравнодушие. Стремление сделать свою улицу, свой город - благоустроеннее, а соседа - счастливей.

Сейчас формируем интерактивную «Карту наших дел», где будут содержаться форумы, примеры нашей работы, каналы обратной связи. Карту синхронизируем с популярными мессенджерами и соцсетями во всех субъектах нашего региона. Будем на связи и вместе сделаем больше!