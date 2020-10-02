Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре упал

В ближайшие два дня уровень воды у Комсомольска будет стабильным

У Хабаровска продолжается стабильный спад воды и на утро 2 октября составил 511 см. У Комсомольск-на-Амуре за сутки отмечаются спад уровня воды на 2 см и составил 702 см. Гребень амурского паводка сегодня проходит в Комсомольском районе. На Амуре у Комсомольск-на-Амуре в ближайшие двое суток существенного изменения уровня воды не ожидается.

На Уссури в пределах Хабаровского края продолжается спад уровня воды. Пойма реки на участке у села Новосоветское подтоплена на 0,7 м. На Амурской протоке у села Казакевичево пойма затоплена на 1,6 м.

На других реках в пределах края преобладает тенденция спада уровня воды, сохраняется подтопление поймы на реках Кур, Тунгуска на глубину 0,1-1,3 м

Уровни воды на реках края на утро 02 октября 2020 года

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска — составил 511 см (-10 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 563 см (-11 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 463см (-7 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

у с. Малмыж Нанайского района – уровень 593 (-5 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см. опасном явлении 560 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 702 см (-2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

у с. Нижнетамбовское — уровень 815 см (0 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см.

у с. Циммермановка — уровень 705 см (+2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см.

у с. Мариинское — уровень 527 см (+7 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см.

у с. Богородское — уровень 464 см (+6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см.

у с. Тахта — уровень 502 см (+2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см.

у г. Николаевск-на-Амуре — уровень 194 см (- 9 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 250 см, опасном явлении — 350 см.



