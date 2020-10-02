Полтриллиона рублей выделит правительство России регионам на здравоохранение

Программа развития первичной медицинской помощи рассчитана до 2025 года.

Расходы регионов на строительство, ремонт и переоснащение городских поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц будут софинансироваться из федерального бюджета. Постановление о правилах предоставления и распределения субсидий на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Господдержка поможет регионам модернизировать медицинские учреждения, расположенные, в том числе в сельской местности, посёлках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

Деньги могут быть потрачены на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий, приобретение медицинского оборудования, покупку автотранспорта для доставки пациентов в больницы, выезда врачей на вызовы.

Субсидию смогут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения. Объём финансирования будет рассчитываться по специальной формуле с учётом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей.

Вопрос обсуждался на заседании правительства 1 октября. По словам Михаила Мишустина, на развитие первичного звена здравоохранения в 2021 году предусмотрено 90 млрд рублей. До 2025 года на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей.



