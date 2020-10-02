В Хабаровском крае туристические компании получат субсидии

Компании и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере туризма, могут получить компенсацию за фактически понесенные затраты. Субсидии выделяются из краевой казны на конкурсной основе по госпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае».





Объем государственной поддержки в этом году составит 6,9 миллионов рублей. Какие именно нужны документы для получения субсидии, можно узнать на официальном туристическом портале Хабаровского края или по телефону 8 (4212) 32-72-80. Заявки принимаются до 1 ноября.





«В перечне затрат, подлежащих возмещению строительство, ремонт и приобретение строительных и сопутствующих материалов для обустройства туристских баз, комплексов, холлов отелей, гостиниц и хостелов, приобретение специального туристического снаряжения, модульных гостиниц, аудио- и радиогидов, транспортных средств для перевозки туристов, прокладка подъездных дорог, изготовление и установка информационных указателей и другие», - рассказали в комитете по туризму министерства культуры Хабаровского края.



