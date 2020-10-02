В Хабаровском крае «северный завоз» завершился досрочно

В северные районы края доставили 14,2 тысячи тонн угля и 22,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Обеспечить северян жизненно важным топливом удалось досрочно – почти на месяц раньше срока.

Уже в конце сентября в Аяно-Майский район последний танкер привез 400 тонн дизтоплива и 50 тонн бензина, в Охотский - 2,5 тысячи тонн дизтоплива и 130 тонн бензина. Ульчскому и Николаевскому районам по морю привезли меньше топлива, однако этот фактор несущественен, так как снабжение этих административно-территориальных единиц идет в том числе по автомобильной дороге.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев жестко контролировал каждый этап «северного завоза», благодаря чему сезон и удалось завершить досрочно. Чиновники, ответственные за поставку топлива, теперь не смогут расслабиться – Дегтярев поставил задачу каждый завоз завершать раньше установленного срока. Что в общем-то логично. Если краевые власти смогли эффективно решить задачу в 2020 году, то значит, они могут это сделать и в следующие годы.

«Северный завоз» - стратегически важное направление в работе правительства Хабаровского края. Каждый год от выполнения этой задачи всецело зависит жизнь самых отдаленных поселений в зимний период. Морозы там стоят суровые, а отопительный сезон начинается гораздо раньше, чем в других точках края. Поэтому топливо должно быть доставлено точно в срок и в полном объеме. И в этом раз регион справился уже к концу сентября, хотя крайняя дата – 20 октября. Правительство контролировало каждый из этапов поставок и результат не заставил себя ждать, - подчеркнул врио губернатора края Михаил Дегтярёв.

«Северный завоз» обошелся Хабаровскому краю в 1,6 миллиард рублей. Эта сумма позволила не только закупить топливо, но и доставить его в семь районов региона.