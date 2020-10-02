В Хабаровский край туристов завлекут блюдами коренных народов

27 сентября во всем мире отмечали День туризма. Праздник любителей путешествовать и, конечно, тех, благодаря кому туризм является доступным и безопасным. О развитии и перспективах внутреннего туризма мы говорим с автором проекта «Кухня без границ», директором АНО «Душа народа», а теперь полномочным представителем Общенационального Союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) в ДФО Татьяной Аршиновой

- Татьяна Сергеевна, прежде всего о вашем назначении. Какие задачи стоят перед вами как полпредом ОСИГ на Дальнем Востоке?

- Начнем с того, что задача ОСИГ - объединить всех, кто работает в сфере туризма и в целом в индустрии гостеприимства или имеет к ней опосредованное отношение. Объединить вокруг новой национальной идеи – «Развивая туризм, развиваем Россию». Прежде всего мне нужно было найти региональных представителей в каждом субъекте. Я это сделала, у нас 11 таких представителей. Это общественники, люди неравнодушные, активные, которые болеют душой за свою малую родину. Задача, которая стоит перед каждым из них: выявить, обозначить проблемы региона, которые ОСИГ будет решать. Например, в ЕАО мы открыли ресторан. Рестораторы обратились ко мне с вопросом: почему все заведения после режима изоляции открылись, а им не разрешают? Через ОСИГ мы эту проблему закрыли. В конечном итоге решение таких вот проблем влияет на привлекательность региона.

- Фестиваль «Кухня без границ» ежегодно проходил в Хабаровске. Потом родилась идея гастрономических туров, с чего они начались?

- Когда создавался проект, это был просто фестиваль и параллельно конкурс между рестораторами, потом, когда я оформила авторство на проект и стала проводить фестиваль в других городах, он преобразовался в туристический. Например, подал заявку якутский ресторан, я формирую группу туристов, и мы едем в гастрономическое путешествие в Якутию. Вообще, правильней говорить программа или путешествие. Первые туры были региональные: Биробиджан, село Полётное, Сикачи-Алян, Анюйский национальный парк. Но это не просто приехать и отведать местную кухню. В то же Полетное мы повезли туристов, чтобы попробовать белорусскую кухню, а в рамках этого путешествия люди приняли участие в празднике Ивана Купалы. Или Анюйский парк. Мы презентовали нанайскую кухню. Параллельно туристам устроили экскурсию, катание на лодках, мастер-класс по сувениру. Наша цель - познакомить с традициями и культурой народа через национальную кухню.

- А потом гастрономические путешествия вышли за пределы Хабаровского края?

- Да, мы отправились в Якутию, Бурятию, Приморье, Амурскую область, ЕАО, два раза группой ездили в Южный и Северный Китай. Вот это было незабываемое путешествие. А главная особенность наших походов в заведения общепита в чем? Туристы не просто пробуют блюдо, а участвуют в мастер-классах по его приготовлению. На этот год были запланированы туры в Армению, Узбекистан, Белоруссию, Италию, но все карты спутала пандемия.

- Сейчас, когда сняты ограничения, кулинарные путешествия возобновились?

- У нас уже состоялись две поездки на Петропавловское озеро. Презентовали дальневосточную кухню, были рыба на шарабане, уха, пирог с черемухой, а еще экскурсия в женский монастырь, баня, катание на лодке. В планах на этот год - возобновить те поездки, которые не осуществили из-за пандемии. Также поедем в Биробиджан, в Комсомольск-на-Амуре, на космодром.

- Чем может привлечь туристов Хабаровский край?

- Национальную составляющую необходимо развивать. Большие перспективы в этом плане есть у гастрономического туризма. Именно блюда коренных народов Хабаровского края из местных дальневосточных продуктов могут стать визитной карточкой региона.

- Еще одно ваше детище под брендом «Кухня без границ» - это съедобный сувенир. Как пришла идея?

- Моя дочь вышла замуж за военного, он из Саратова, и я решила подарить своей сватье подарок. Хотела выбрать именно хабаровский продукт. Пошла в магазин и ничего не нашла. Тогда решила сделать дальневосточный гастрономический сувенир сама. В красивой деревянной коробке ручной работы упакована продукция дальневосточных производителей, например, кедровые орешки, приморский шоколад, приморский бальзам и так далее. Жители края говорят, что это все мы сами можем купить в магазине, но у нас нет времени по ним ходить, и они с удовольствием берут мою коробочку с собой, когда едут на запад страны в гости. Сейчас появилось еще два съедобных сувенира. Когда началась пандемия, границы закрыли, и я подумала, что надо переориентироваться на местных жителей. Так родилась идея съедобного сувенира под названием «Посылка из СССР». Продукты питания, произведенные в странах, входивших в состав Советского Союза: армянские приправы, азербайджанские сухофрукты, узбекские сладости. Третий сувенир - «Посылка из России» с дальневосточным характером. Это продукты питания, произведенные в России, например, знаменитый тульский пряник и дальневосточная продукция. Посылка предназначена для иностранных туристов.

- Татьяна Сергеевна, закончим на позитивной ноте - фестиваль «Кухня без границ» нас еще порадует?

- С 4 по 25 ноября мероприятие пройдет в новом формате. В связи с тем, что туристов пока еще мало, рестораторы должны будут свои национальные блюда обновить. Чтобы вернуть себе прежних посетителей, они должны найти изюминку. Например, предложить новый соус или салат.

Сергей Шевченко

Общенациональный Союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) – некоммерческая организация, созданная летом 2019 года с целью консолидации организаций индустрии гостеприимства для защиты их профессиональных интересов, решения системных задач в сфере туризма через внедрение комплексного подхода к развитию территорий, обладающих туристским потенциалом. Задачи Союза — создание позитивного имиджа России как направления, привлекательного для отдыха и туризма.

Ежегодно в Хабаровске проходит яркий фестиваль «Кухня без границ». В нем принимают участие предприятия общественного питания в сотрудничестве с общественными национальными объединениями. Цель фестиваля: популяризация обычаев гостеприимства народов мира, сохранение традиций приготовления национальных блюд, гармонизация межнациональных отношений между народами. Одни представляют, а другие знакомятся с кухнями народов мира.