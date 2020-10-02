Грузовик с кислотой перевернулся в Комсомольске

Упавшие канистры вызвали аварию, ранены три человека.

Около двух часов дня . на пульт пожарно-спасательной службы города Комсомольск-на-Амуре поступило сообщение о происшествии на Северном шоссе. В районе поворота на Радиоцентр при совершении манёвра из кузова грузового автомобиля КАМАЗ произошло опрокидывание канистр с азотной кислотой.

При падении 7 из них были повреждены, произошёл разлив химически опасного вещества на дорожное полотно на площади 200 кв. метров.

В момент происшествия по встречной полосе двигался легковой автомобиль. В результате наезда на емкости на проезжей части травмы получили водитель и два пассажира легкового автомобиля в возрасте около 32-33 лет. После осмотра бригадой «скорой помощи» они были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Силами одного отделения 98 пожарно-спасательной части города Комсомольск-на-Амуре произведен смыв кислоты с дорожного полотна. Установление всех обстоятельств происшествия на месте ведут сотрудники полиции и ГИБДД, представители городского управления ГОЧС. Угроза для других транспортных средств ликвидирована.

Всего к реагированию на происшествие привлекались 6 единиц техники и 16 человек личного состава.



