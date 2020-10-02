Прокуратура начала проверку из-за ДТП с кислотой в Комсомольске

Необходимо проверить, соблюдены ли были меры по перевозке ядовитых веществ.

Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку по факту ДТП с разливом азотной кислоты. Выясняются обстоятельства случившегося.

В ходе проверки будет дана оценка действиям организации по перевозке опасных и ядовитых веществ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, сегодня около двух часов дня на пульт пожарно-спасательной службы города Комсомольск-на-Амуре поступило сообщение о происшествии на Северном шоссе. В районе поворота на Радиоцентр при совершении манёвра из кузова грузового автомобиля КАМАЗ произошло опрокидывание канистр с азотной кислотой.

При падении 7 из них были повреждены, произошёл разлив химически опасного вещества на дорожное полотно на площади 200 кв. метров.

В момент происшествия по встречной полосе двигался легковой автомобиль. В результате наезда на емкости на проезжей части травмы получили водитель и два пассажира легкового автомобиля в возрасте около 32-33 лет. После осмотра бригадой «скорой помощи» они были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.



