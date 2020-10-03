В Хабаровском крае открылся второй детский технопарк

Создание «Кванториумов» идет в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»

В хабаровском «Кванториуме» шесть «квантумов»: «Хайтек» - основы инженерии, «Энерджиквантум» - изучение энергетического комплекса, «Наноквантум» - работа с современными методами и средствами лазерной технологии, «Биоквантум» - освоение современных методов изучения биологических объектов, «Аэроквантум» - работа с квадрокоптерами, «Автоквантум» - изучение основ автомоделирования.

По словам и.о. первого заместителя образования и науки края Юлии Зотовой, «квантумы» формировались с учетом экономической целесообразности, исходя из направлений стратегического развития региона. В «Кванториуме» смогут бесплатно заниматься 800 детей от 12 до 18 лет со всего края.

- Есть различные программы, как очные, так и заочные, - отметила Юлия Владимировна, - поэтому любой ребенок сможет получить в «Кванториуме» знания независимо от того, где он проживает. Технопарки – это получение знаний на перспективу. Все направления связаны с дальнейшим сотрудничеством с нашими крупными предприятиями.

Временно хабаровский «Кванториум» будет располагаться в Краевом центре образования, потом переедет на постоянное место в здание по адресу: ул. Карла Маркса, 113, как только там закончится ремонт. По словам куратора проекта Юлии Четвертаковой, площадка оснащена высокотехнологичным профессиональным оборудованием. Для каждого направления разработана программа и составлено расписание – один из базовых модулей займет 72 часа обучения. Занятия проводят преподаватели вузов края. Предусмотрены как теоретические, так и практические занятия.

Средства в размере 71 миллиона рублей, на которые было закуплено оборудование, выделены из федерального бюджета, около 2 миллионов предоставил край. Привлекаются и внебюджетные средства.

На церемонии открытия, которое состоялось 24 сентября, присутствовала федеральный тьютор сети детских технопарков «Кванториум» Ирина Кузнецова. По ее словам, ценность технопарков в том, что дети имеют возможность работать на взрослом профессиональном оборудовании и создавать реальные вещи, с самого детства работать с реальными техническими задачами и проектами. То есть ребенок понимает, отметила Ирина Кузнецова, что уже в таком возрасте он может решать какие-то проблемы в регионе. Педагог ставит перед школьником интересную задачу, и ребенок потом может с уверенностью сказать, что это он сделал самостоятельно.

Напомним, первый «Кванториум» открылся в Комсомольске-на-Амуре в 2016 году. Он, по словам федерального тьютора, один из лучших в стране. Основная цель его создания - ранняя профессиональная ориентация и подготовка кадров под нужды будущих отраслей экономики края. Казалось бы, технопарк в Городе юности открылся не так давно, но за этот период дети, которые получили здесь знания, неоднократно побеждали в конкурсах и олимпиадах различных уровней. А разработанная юными комсомольчанами космическая станция стала абсолютным победителем трека «Трансформируемый космический модуль» на международном конкурсе детских инженерных команд, получила высокую оценку Роскосмоса и грант на сумму миллион рублей.

На Дальнем Востоке «Кванториумы» уже есть в Биробиджане, Магадане, Свободном, во Владивостоке. Помимо создания «Кванториумов» система образования в рамках нацпроекта будет развиваться еще по трем направлениям.

В крае сейчас реализуется семь проектов, созданы 24 центра цифрового образования. Для того чтобы дети смогли заниматься исследованиями и проектированием, открываются «Точки роста». Только в этом году их планируется открыть 42. Около 45 миллионов рублей поступили край в рамках нацпроекта «Образование» на высокотехнологичное оборудование, благодаря чему и в отдаленных районах школьники смогут получать качественное образование.

Елена Бехтер

Детские технопарки «Кванториум» – это уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Отличительной особенностью является не только обучение детей инженерному образованию, но и проектной деятельности. Сейчас это уже федеральная сеть технопарков, развернутых по всей стране. Обучение происходит по 13 направлениям.