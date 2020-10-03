Отопительный сезон начался в Хабаровске и Комсомольске

Первыми тепло получат социальные объекты

Примерно на неделю раньше обычного в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре начинается отопительный сезон. Городские власти приняли решение с сегодняшнего дня запустить батареи, чтобы минимизировать риски простудных заболеваний, так как на улице, а значит и в домах становится прохладно. При этом в Хабаровске начнут подключать только социальные объекты, в городе Юности — частично и жилой фонд.

Как сообщили в мэрии Хабаровска, полный запуск отопления произойдет в течение следующих 10 дней. Первыми к теплоносителю подключат школы, больницы и детские сады. К 8 октября тепло начнет появляться в жилье. Всего предстоит запустить 460 социальных объектов и 3,5 тысячи многоквартирных домов.

Примерно по такой же схеме запустят отопление и в Комсомольске-на-Амуре, только часть жилых домов начнут подключать сразу. В городе Юности решили начать обогревать жилфонд в том числе и потому, что в администрацию стали массово поступать обращения от людей о том, что в квартирах холодно. Поэтому мэр города подписал распоряжение о начале отопительного сезона с 3 октября, хотя по погоде планировали сделать это к концу первой декады. Сейчас в Комсомольске-на-Амуре насчитывается более 1,5 тысячи многоквартирных домов.

«Если говорить про Хабаровск, то отопление в городе обычно включают не раньше 10 октября. Решение муниципальные власти принимают самостоятельно по правилу, что если 5 дней подряд на улице температура не поднимается выше +8 градусов, то можно запускаться. В этот раз решили начать, не дожидаясь резких похолоданий. В Комсомольске-на-Амуре повлиял еще и паводок, много объектов затопило и предстоит их сушить, поэтому тепло там просто необходимо», — отметили в краевом минЖКХ.

С 1 октября отопление запустили и в Николаевском районе. А всего к субботе вместе с Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре уже подключено 10 муниципалитетов — весь крайний север региона. Из 442 котельных в работу запущено 127.