Северяне Хабаровского края купили 968 льготных авиабилетов

После снятия ограничительных мер, связанных с пандемией, компании «Хабаровские авиалинии» удалось нарастить трафик пассажирских перевозок и продать больше льготных билетов, чем в прошлом году.





За сентябрь 2020 года было продано 3700 билетов. Из них 968 – по программе субсидированных перевозок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество купленных жителями северных районов края льготных билетов увеличилось на 187. Стоит напомнить, что из регионального бюджета было выделено 30,6 миллионов рублей, чтобы обеспечить северян (Аяно-Майский, Ульчский, Николаевский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, имени Полины Осипенко районы) недорогими авиаперелетами.





«Востребованность перевозок по данному направлению доказывает увеличение охвата пассажиров, пользующихся скидкой по краевой программе. За год жители северных территорий могут воспользоваться правом льготного перелета за 4500 рублей для взрослых и 3000 рублей для детей 4 раза», - подчеркнули в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.





С начала сентября почти в два раза вырос пассажиропоток в Николаевск-на-Амуре. Это связано с началом осенней путины. Также увеличилось число обращений жителей Николаевского района на перелет в Хабаровск.



