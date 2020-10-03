В Хабаровском крае — 53 населенных пункта под воздействием паводка

У Комсомольска-на-Амуре вода падает

По состоянию на утро 3-го октября, под воздействием паводка на территории Хабаровского края находится 53 населенный пункт в 7 муниципальных образованиях. За прошедшие сутки от воды освободилось 11 жилых домов. Остаются подтопленными 21 жилой дом, более 2500 земельных, приусадебных и дачных участков. Также паводковые воды сошли с дорожного полотна в 6 местах, остаются подтопленными 78 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог.

В Хабаровске за сутки от воздействия паводковых вод освободились ещё 2 приусадебных участка. По-прежнему остаются подтопленными 14 приусадебных участков. В краевом центре в настоящий момент подтопленных дорог нет. На островных территориях Большого Уссурийского, Кабельного и Дачного обстановка остаётся без изменений – подтоплено порядка полутора тысяч дачных участков. В готовности оказать помощь гражданам при возникновении нештатных ситуаций находятся сотрудники МЧС России на катере.

У Комсомольска-на-Амуре наметилась тенденция спада уровня вода, однако в ближайшие несколько дней возможны колебания уровней. В городе Юности продолжает работу группировка сил и средств МЧС России с целью контроля обстановки и реагирования на возможные нештатные ситуации.

В Комсомольском районе обстановка остаётся без изменений. Подтопленны три участка внутрипоселковых дорог в населенном пункте Гайтер, Бельго, Среднетамбовское. В поселке Пивань подтоплены 2 жилых дома, 33 земельных участка и два участка дорог. В населенных пунктах Эммер, Селихино, Верхняя Эконь, Нижнетамбовское, Нижние Халбы вода зашла на 18 земельных участков, а также на 13 участков внутрипоселковых дорог.

В населенном пункте Сергеевка от воздействия паводковых вод освободились 76 земельных участков и 1 участок дорожного полотна. Здесь остаются в зоне паводка 222 земельных участка 2 участка дороги. В селе Бычиха остаются подтопленными 3 приусадебных участка и 17 земельных, в п. Новотроицкое — 13 приусадебных и земельных участков, 3 участка внутрипоселковых автодорог. В с. Воронежское-2 подтопленных приусадебных участков нет, однако вода сохраняется на 1 участке дороги.

В селах Воронежское-3, Мичуринское, Елабуга под воздействием паводка остаются 4 приусадебных участка и 7 участков внутренних дорог. В поселке Казакевичево вода идёт на спад, подтопление сохраняется на 12 приусадебных и земельных участках. В с. Князе-Волконское подтопленых домов нет, вода сохраняется на 16 земельных участках. В селе Свечино подтопленным остается один жилой дом, 4 приусадебных участка и 2 участка автодороги, в селе Петропавловка — 2 приусадебных участка.

Населенный пункт Корсаково-2 продолжает освобождаться от воды. Здесь за прошедшие сутки вода покинула 11 жилых домов и 22 приусадебных и земельных участка. Остаются в зоне паводка 12 жилых домов, 168 земельных и приусадебных участков и 3 участка внутрипоселковых дорог. Здесь продолжают своё дежурство сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части ФПС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, которые по заявкам граждан осуществляют адресную помощь.

Администрацией сельского поседения на базе санатория «Уссури» подготовлен пункт временного размещения. В настоящее время жители подтопленных домов от размещения отказались, находятся у родственников и знакомых.

В Нанайском районе продолжает работать аэромобильный отряд МЧС России. Продолжается дежурство спасателей аэромобильного отряда Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, которые оказывают адресную помощь населению, доставляют воду, осуществляют лодочное сообщение.

В настоящее время в селе Дубовый Мыс вода освободила 4 земельных участка, остаются подтопленными два дома и 12 земельных участков, 5 участков внутрипоселковых проездов. В п. Даерга обстановка без изменений, остаются подтопленными 2 участка дорог и 5 земельных участков, в с. Дада 11 земельных участков и 1 участок дороги.

В селе Маяк подтопленных приусадебных участков нет, сохраняется вода на дорожном полотне на одном участке внутрипоселковой дороги. В селе Синда в зоне паводка 7 приусадебных и земельных участков, 2 участка автодороги. В селе Найхин вода сохраняется на 4 земельных участках.

В селе Троицкое отмечаются подтопления на 2 участках автодорог и 10 земельных и приусадебных участков. Дождевой паводок дошёл до села Славянка, где оказались в воде 24 приусадебных и земельных участков, 1 участок автодороги. В селе Лидога под влиянием паводка оказались 15 земельных участков.

В Амурском районе в зону паводка попал еще один населенный пункт – село Вознесенкское, где подтоплен один земельный участок. В Амурске вода сохраняется на 1 участке дороги в садовое некоммерческое товарищество. Количество подтопленных дачных участков в городской черте увеличилось на 4 и составило 28.

В селе Омми вода зашла в 1 жилой дом, на 3 приусадебных участка. За прошедшие сутки здесь вода захватила еще один участок дороги, теперь их число составляет 3. В населённом пункте Ачан подтоплено 3 участка внутрипоселковой автодороги, а также вода на 3 приусадебных участках.

В селе Джуен под влиянием паводка 1 участок внутрипоселковой автодороги и 4 приусадебных участка. В селе Болонь вода сохраняется в одном жилом доме, на 1 участке внутрипоселковой автодороги и 9 приусадебных участках. Кроме этого остаются подтопления на 2 участках автодорог между населенными пунктами с. Эльбан – с. Омми и г. Амурск – с. Омми.

Также один населенный пункт вошел в зону паводка и в Ульчском районе. Здесь вода зашла на один земельный участок в районном центре – в селе Богородское. По состоянию на утро в районе подтоплены 18 участков внутрипослековых дорог в п. Быстринск, п. Мариинское, п. Циммермановка, с. Калиновка, с. Савинское, с. Солонцы, с. Софийск, с. Булава, с. Сусанино, с. Дуди, с. Тахта, п. Тыр, с. Ухта. Кроме этого, под воздействием паводка находятся 24 приусадебных участка в поселке Быстринск и на пять в селах Тахта, Софийск, Сусанино.