Сезон активности клещей заканчивается в Хабаровске

В последнюю неделю сентября за помощью к медикам обратилось всего 13 укушенных горожан.

Как рассказала консультант отдела горздрава Екатерина Царева, пробовать людей на зуб в этом году иксодиды начали ранней весной: первый случай присасывания клеща был зарегистрирован в начале марта. К концу сентября они успели отведать крови 2384 хабаровчан – 1570 взрослых и 814 детей.

В аналогичном периоде 2019-го маленькие кровососы действовали более активно: ими были укушены 3289 человек, из которых 2425 – взрослые и 846 – дети. Возможно, в текущем году избежать неприятных встреч с клещами некоторым горожанам просто помог режим самоизоляции, введенный из-за пандемии COVID-19: люди реже покидали дома и наведывались на дачи, совершали меньше прогулок по лесу.

Как отметила Екатерина Царева, сам факт присасывания иксодид — не трагедия. Страшно то, что они являются переносчиками опасных заболеваний. Наиболее грозное из них – вирусный клещевой энцефалит: протекает крайне тяжело и может иметь летальный исход.

В прошлом году в Хабаровске был зарегистрирован 1 случай заражения им, а в этом никто из горожан, к счастью, не заболел. Укушенного маленькие вампиры могут также «наградить» сибирским клещевым тифом (риккетсиозом) и клещевым лайм-боррелиозом. Обе болезни излечимы, но выздоровление и период реабилитации длительные.

«За истекший период 2020-го сибирским клещевым тифом переболело 29 жителей краевой столицы (в прошлом году лечение от него вынуждены были получать 127 горожан), а болезнь Лайма перенесли 9 человек (в 2019-м – столько же)», — сообщила Екатерина Царева.

Также она напомнила, что нападать на людей и животных клещи продолжат, пока будет стоять теплая погода, поэтому хабаровчанам не стоит ослаблять бдительности – особенно тем, кто часто совершает загородные поездки. Светлая, максимально закрытая одежда, а также репелленты вполне смогут защитить от мелких охотников. Владельцам домашних животных также следует пристально приглядывать за своими любимцами — на своей шерсти друзья человека могут принести кровососа в дом.