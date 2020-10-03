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Бесплатная вакцинация от гриппа пройдет в Хабаровске в воскресенье
В воскресенье, 4 октября, желающие могут сделать прививку в передвижном медицинском центре. Врачи будут ждать хабаровчан с 12 до 15 часов на Комсомольской площади краевой столицы.
Как рассказала заместитель начальника отдела горздрава Татьяна Захарова, на сегодняшний день противовирусную профилактику прошли уже более 143,2 тысячи жителей краевой столицы.
Инъекцию трехвалентной вакцины «Совигрипп» получили более 92,4 тысячи взрослых и свыше 50,8 тысячи детей.
«Хабаровчане так активно включились в процесс, что пришлось дозаказать партию препарата. В поликлиники города он поступит в ближайшее время. О его наличии горожанам, желающим привиться, нужно справляться в регистратурах медицинских учреждений. Как только вакцина прибудет в Хабаровск, мы продолжим массовую иммунизацию населения», — отметила она. Тем же, кто готов сделать прививку завтра на Комсомольской площади, при себе нужно иметь только паспорт и полис ОМС.