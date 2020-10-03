Бесплатная вакцинация от гриппа пройдет в Хабаровске в воскресенье

В воскресенье, 4 октября, желающие могут сделать прививку в передвижном медицинском центре. Врачи будут ждать хабаровчан с 12 до 15 часов на Комсомольской площади краевой столицы.

Как рассказала заместитель начальника отдела горздрава Татьяна Захарова, на сегодняшний день противовирусную профилактику прошли уже более 143,2 тысячи жителей краевой столицы.

Инъекцию трехвалентной вакцины «Совигрипп» получили более 92,4 тысячи взрослых и свыше 50,8 тысячи детей.