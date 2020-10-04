Хабаровский край получил рекордное федеральное финансирование на мелиорацию

Аграрии края получат государственную поддержку на улучшение земель, сообщает пресс-служба правительства края.

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края приступили к приему документов от сельхозтоваропроизводителей на государственную поддержку в проведении мелиорации. Речь идет о возмещении до 90% расходов на проведение культуротехнических работ на угодьях, которые планируется вовлечь в сельхозоборот.

С 2017 года в рамках данного направления поддержки аграриям было выплачено более 41 млн рублей. Речь идет о расчистке земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и много другого. С 2017 по 2020 годы в регионе, благодаря господдержке, было введено в оборот около 3 тыс. га неиспользуемых сельхозземель.

«В этом году Хабаровский край на проведение мелиоративных работ получил рекордную субсидию из федерального центра. Однако из-за переувлажнения почв, а также ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом, аграриям пришлось скорректировать свои планы по проведению мелиорации. Из планируемых 3,5 тыс. га земель работы ведутся либо уже завершены на 2,5 тыс. га. В пересчете на этот объем работ аграрии планируют предоставить документы для выплат компенсаций», — уточнили в региональном минсельхозе.

В ведомстве отмечают, что важность этого направления особенно актуальна в дальневосточных условиях. Хабаровский край находится в зоне рискованного земледелия, а территории подвержены переувлажнению и подтоплению паводковыми водами. В крае ежегодно наблюдается переувлажнение почв, частичная гибель посевов. При этом около трети всех сельскохозяйственных угодий нуждаются в проведении мелиоративных работ.

В 2020 году федеральный центр увеличил финансирование данного направления для Хабаровского края. На реализацию мелиоративных мероприятий в крае будет направлено 46,2 млн рублей из средств краевого и федерального бюджетов. Для сравнения в прошлом году это направление было профинансировано в объеме 22,8 млн рублей, из которых 19,2 млн выделено из федерального центра. С помощью господдержки в регионе было введено 1,2 тыс. га неиспользуемых сельхозземель.

Документы специалисты краевого минсельхоза будут принимать до 15 октября. Выплаты будут произведены в течение нескольких месяцев.



