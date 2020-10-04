Хабаровский каратист: Криминал расколол нашу организацию

Станислав Винокуров одним из первых в Хабаровске начал осваивать карате, а в лихие 90-е организовал спортивный клуб «Тайгер», которому 27 сентября исполнилось 26 лет. А еще он полномочный представитель Федерации кекусинкай карате России в Дальневосточном федеральном округе, мастер боевых искусств, обладатель шестого дана.

Станиславу Витальевичу уже далеко за пятьдесят, но на столь почтенный возраст он никак не тянет. Может, поэтому Винокурова по имени-отчеству называют разве что его воспитанники, а для друзей он был и остается просто Славой.

Давно знаком с этим человеком и с первых наших встреч обратил внимание на то, как от него веет теплом. Не случайно к Станиславу Витальевичу так тянутся дети. Он может увлечь, заинтересовать. И всегда придумывает что-то новое. Кстати, воспитанники «Тайгера» живут не одним карате и прочими восточными единоборствами. В клубе уделяется большое внимание и патриотическому воспитанию молодежи, здесь учат детей уважать родную историю и культуру. Таков жизненный принцип Винокурова.

«Я вышел ростом и лицом – спасибо матери с отцом!»

- Я родился в спортивной семье, - рассказывает Станислав Витальевич. - Мой отец, Виталий Иванович, хотя и являлся зам. начальника Главдальстроя, в молодости серьезно занимался боксом. А свою маму Екатерину Анатольевну до сих пор не могу обыграть в теннис. В свое время она очень серьезно занималась этим видом спорта, даже ездила на соревнования в Японию. Так вот, нам с сестрой это прививалось постоянно. Отец, куда бы мы ни выезжали, постоянно устраивал между нами соревнования: кто дальше прыгнет, кинет, быстрее пробежит… Иногда это просто выводило меня из себя. Но это была школа жизни…

Первым серьезным увлечением Славы стал, разумеется, бокс. Ведь он так хотел походить на отца! Неизвестно, каких бы успехов достиг Винокуров в квадрате, ограниченном канатами, если бы не карате. Это было для парня чем-то заманчивым, неизвестным и даже таинственным. Тем более что как раз в конце 1970-х карате официально разрешили на территории СССР и стали открывать секции.

- Понятно, что на первых порах не было ни методической литературы, ни опытных тренеров, - продолжает Винокуров. - Как сейчас помню свою первую тренировку. В зал нас запускали группами по 120 человек. Я попал во вторую группу и в ожидании своей очереди краем глаза поглядывал на то, что происходило на татами. Зрелище захватило сразу. Ведь, в отличие от бокса, в карате активно задействованы не только руки, но и ноги.

Правда, и физические нагрузки колоссальные. Кто-то не выдерживал и уходил прямо с занятий. Некоторые падали в обморок. Хорошо, что рядом был Евгений Исаков (известный уже в ту пору каратист), по образованию врач. Он, по сути, ребят откачивал.

Теперь-то я понимаю, что тренировочный процесс (никто ведь толком не знал, как надо это делать) был составлен неправильно. Ну нельзя было давать сразу такие нагрузки. Поэтому у ребят рвались мениски, лопались сухожилия, кто-то тянул мышцы… Но, повторюсь, было интересно.

В общем, передо мной встал выбор: бокс или карате? Второе перевесило. Хотя отец был поначалу против.

«Перспективы бокса понятны: соревнования, разряды и т. д. А какой у тебя будет рост в карате? Даже соревнований нет», - говорил Винокуров-старший.

Впрочем, со временем и по карате стали проводить соревнования: Славу включили в сборную города. Примерно тогда Винокуров познакомился и с президентом - основателем кекусинкай карате России Александром Танюшкиным.

- Александр Иванович тогда проводил в Хабаровске сборы, - вспоминает Станислав Витальевич. - В зале собралось человек 200. Все смотрели на Танюшкина как на инопланетянина. Будто к нам приехал сам Ояма (да, Иваныч, кстати, и похож на великого японца - родоначальника киокушина!).

Со временем мы стали с Танюшкиным друзьями и единомышленниками. Теперь он ежегодно приезжает к нам, проводит в Хабаровске дальневосточную школу, куда съезжаются спортсмены практически со всего региона.



Любовь и… брейк-данс

После окончания средней школы Слава поступил в ХабИИЖТ. Да и как могло быть иначе, если «железку» в свое время окончили отец, мать и другие родственники. Кстати, и с будущей женой Татьяной Винокуров познакомился в стенах этого вуза. Девушка тогда даже не подозревала, что связывает свою жизнь со спортсменом, ведь сблизились они благодаря… танцам.

- Я в то время увлекся брейк-дансом, - продолжает Станислав. - Как раз тогда карате запретили, и мы вынуждены были уйти в подполье. Однако тренировки тренировками, но официальные соревнования-то не проводились. А так хотелось где-то выступать, дух соперничества у меня ведь в крови. Куда ж девать накопившуюся энергию? А тут как раз началось зарождение брейк-данса. Ну я и увлекся им.

Скажу вам, что выходить на сцену мне порой было даже труднее, чем сражаться на татами. В брейк-дансе у меня, судя по всему, неплохо получалось. Даже становился абсолютным чемпионом Хабаровского края. Открыл при институте клуб «Спектр», который просуществовал пять лет.

Кстати, почти все эти ребята со временем перешли в карате. За опытом ездил в Москву, принимал участие в семинаре. Помните, в популярном в свое время фильме «Курьер» есть эпизод, когда несколько парней танцуют брейк-данс под музыку Херби Хенкока? Так вот, с теми ребятами мне довелось пересекаться в столице.

А как-то по телевидению прошел сюжет, в котором я танцую брейк-данс, потом этот ролик показали и в «железке». После этого моя будущая супруга и проявила ко мне интерес.

Сын (ему уже за тридцать) живет в Москве. Одно время работал в федеральном агентстве по физической культуре и спорту. Сейчас занимается строительством спортплощадок. Дочка тоже в спорте: она профессиональный инструктор, преподает пилатес.



Формирование личности

Однако вернемся к карате. В 1990-е в хабаровской организации кекусинкай произошел раскол. По мнению Станислава Винокурова, всему виной криминал, вошедший тогда в нашу жизнь. Обстановка в организации наблюдалась уже совсем не та, люди стали по-другому к тебе относиться, что называется, «пальцы гнуть».

И тогда Слава пошел своим путем. Со временем он организовал клуб «Тайгер», который теперь хорошо знают во многих странах мира.

- Клубу уже 26 лет - это же целая эпоха, - восклицает Винокуров. - За это время более тысячи людей прошли через «Тайгер». Я сразу стал ставить амбициозные задачи - как можно быстрее сделать чемпионов. А для этого нужно было выбрать лучших из лучших. А как проверить? Начал организовывать экстремальные лагеря, где стал проверять в первую очередь себя и, конечно, ребят. В результате у нас возник костяк и пошли результаты. О «Тайгере» начали говорить.

Винокуров старался поощрять своих бойцов. Например, тайгеровцы в «одни ворота» выигрывают чемпионат Дальнего Востока: Станислав Витальевич договаривается с директором ресторана «Интурист» Коноваловым, и тот отправил лучших бойцов клуба в Сингапур. Чем не стимул для новых побед?

И они пришли: воспитанник клуба Михаил Калинин стал серебряным призером чемпионата Европы в Польше.

- Но тут я столкнулся с другой проблемой, - продолжает Станислав Витальевич. - Те ребята, которых готовил, потом ушли и забыли клуб. А ведь я столько в них вложил… Однако ни один из них (хотя многие из бойцов теперь достаточно состоятельные люди) не пришел к нам, не предложил помощь. Но со временем я понял, что это не их ошибка, а моя. Не научил я их простой истине, что надо не только брать, но и давать.

И тогда Винокуров стал создавать проекты на формирование личности. Среди них: «Ранний призыв», «Мужчина. Воин. Человек», «Защитник»… И следующее поколение воспитанников клуба стало уже другим. Почему многие про «Тайгер» говорят, что там атмосфера как в дружной и большой семье? Да потому, что в клубе собрались единомышленники. А объединил всех Станислав Витальевич.



Чужой беды не бывает

- Самое страшное для меня - быть ненужным, - считает Винокуров. - Когда появляется такое ощущение, сразу стараюсь придумать какой-нибудь новый проект.

Вообще, Станислав не привык сидеть без дела и всегда придет на помощь другим. Потому что твердо уверен: чужой беды не бывает. Когда летом 2013 года Амур вышел из берегов, Винокуров находился на сборах в Таиланде. Вернувшись в родной город, сразу поспешил на помощь пострадавшим.

- До начала тренировок была неделя, и лично я для себя решил, что потрачу это время на помощь родному городу, - рассказывает он. - В такие минуты нельзя дистанцироваться от общей беды. Мы с инструкторами клуба оказались в добровольческом отряде. В наши обязанности входила помощь в эвакуации жителей затопленных домов.

В основном приходилось помогать людям, не желавшим покидать свое жилье. Мы вместе со спасателями МЧС занимались доставкой и раздачей питьевой воды и продуктов пострадавшим, собирали информацию о тех, до кого помощь по каким-то причинам еще не дошла. Стихии противостоять нельзя, но оставаться человеком в противостоянии с ней необходимо.

Кстати, Винокуров приучает быть неравнодушными к чужой беде и своих воспитанников. Ребята и их родители неоднократно принимали участие в различных акциях: организовывали гуманитарную помощь детям Донбасса, собирали деньги для пострадавших в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове и так далее.

Дорога на Берлин

А еще в этом году Станислав Витальевич был одним из организаторов международной комплексной экспедиции на автомобиле «От Дальнего Востока до Берлина» - одном из знаковых мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы.

Акция стартовала 18 марта во Владивостоке. Увы, коронавирус внес свои коррективы, и участники экспедиции, добравшись только до Иркутской области, вынуждены были перейти на… удалёнку. Но сама акция продолжалась и успешно завершилась там, где и планировалась.

- Главная цель проекта была какая? Сбор максимально возможного количества фотографий ветеранов, которые не смогли дойти до Берлина, и доставить эти снимки к зданию Рейхстага, - говорит Винокуров. - Но, видя, как ухудшалась обстановка в мире в связи с эпидемией, мы держали в уме и план «Б»: мол, дойдем, куда сможем, соберем сколько можно фотографий, а наши друзья из Германии бережно выставят их возле Рейхстага и все это заснимут. Рады, что в итоге все получилось. Огромное спасибо нашим немецким друзьям и всем тем, кто поддерживал нашу экспедицию.

А в канун дня рождения Хабаровска в пригороде краевого центра появилась аллея памяти ветеранов Великой Отечественной войны. На территории летнего оздоровительного лагеря «Мир детства», что на Втором Воронеже, представители спортивного клуба «Тайгер» высадили 20 саженцев сосны и березы. В акции приняли участие не только инструкторы, ведущие спортсмены и учредители клуба, но и, что очень важно, совсем юные каратисты и их родители.

- Как говорится, нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, - рассказывает Станислав Винокуров. - А еще на ум приходят стихи Роберта Рождественского: «Люди! Покуда сердца стучатся, помните! Какою ценой завоёвано счастье, пожалуйста, помните!». Поэтому цель нашей акции - сохранить память о наших дедах и прадедах. Эти деревья мы назвали их именами. И хотим сделать их родовыми. Пусть мальчишки и девчонки с детских лет знают, что они - главные носители своего рода.

…В минувшее воскресенье в день рождения клуба все тайгеровцы и их друзья собрались в лагере «Мир детства». Первым делом многие ребята устремились взглянуть на аллею памяти. Деревья принялись и растут. Их героические деды и прадеды были бы довольны…

Владислав Махов