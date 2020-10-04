На Нижнем Амуре — опасный уровень воды

Гребень паводка проходит в Комсомольском районе.

По информации Дальневосточного УГМС, на Амуре на участке Елабуга – Комсомольск-на-Амуре сохраняются уровни воды категории опасного явления и выше на 13-52 см, на участке Нижнетамбовское — Тахта — категории неблагоприятного явления. Гребень амурского паводка смещается в Комсомольском районе и подходит к селу Нижнетамбовское.

На Уссури в пределах Хабаровского края продолжается спад уровня воды. Пойма реки на участке села Новосоветское подтоплена на 0,6 м. На Амурской протоке у села Казакевичево пойма затоплена на 1,5 м. На других реках в пределах края преобладает тенденция спада уровня воды, сохраняется подтопление поймы на реке Тунгуска на глубину 1,2 м.

Уровни воды на реках края на утро 04 октября 2020 года

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска — составил 495 см (-8 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 544 см (-9 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см.

у с. Троицкое Нанайского района — уровень 449 (-5 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 380 см, опасном явлении — 450 см.

у с. Малмыж Нанайского района – уровень 585 (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см. опасном явлении 560 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре — уровень 697 см (-3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 450 см, опасном явлении — 650 см.

у с. Нижнетамбовское — уровень 812 см (+2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 850 см.

у с. Циммермановка — уровень 707 см (0 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 650 см, опасном явлении — 750 см.

у с. Мариинское — уровень 541 см (+7 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 550 см.

у с. Богородское — уровень 474 см (+3 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 400 см, опасном явлении — 500 см.

у с. Тахта — уровень 514 см (+6 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 500 см, опасном явлении — 550 см.

у г. Николаевск-на-Амуре — уровень 199 см (+2 см за сутки), при неблагоприятном явлении — 250 см, опасном явлении — 350 см.