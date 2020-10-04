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Один человек скончался за сутки в Хабаровском крае от коронавируса
Общее число погибших от инфекции — 107 человек.
За минувшие сутки, по данным минздрава региона, в Хабаровском крае выявлено 78 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 43 человека, скончался — один.
Всего за время пандемии коронавирус был выявлен у 12 тыс 316 человек, выздоровели 9 тыс 886 человек, умерших — 107.
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Оперативная сводка по коронавирусу За прошедшие сутки (3 октября) в Хабаровском крае выявлено ✔ 78 новых случаев ✔️ 43 человека выздоровело ✖ 1 летальный исход за последние сутки Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано: 📌 12316 случаев Covid-19 📌 9886человек выздоровело 📌 2 находятся на лечении 📌 107 человек умерло #минздравхк #covid_19 #стопкоронавирус #khabkrai #хабаровскийкрай