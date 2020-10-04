Один человек скончался за сутки в Хабаровском крае от коронавируса

Общее число погибших от инфекции — 107 человек.

За минувшие сутки, по данным минздрава региона, в Хабаровском крае выявлено 78 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 43 человека, скончался — один.

Всего за время пандемии коронавирус был выявлен у 12 тыс 316 человек, выздоровели 9 тыс 886 человек, умерших — 107.



