Двух человек спасли пожарные в Хабаровске

Горел жилой дом на улице Знамёнщикова.

По информации ГУ МЧС по Хабаровскому краю, 4-го октября года около 11 утра, на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступила информация о возгорании в жилом доме на улице Знамёнщикова.

Прибывшими на место пожарными расчетами было обнаружено, что из одной из квартир трехэтажного дома идет дым. Предположительно, из-за замыкания в электрощите возник огонь, который распространился по домашним вещам. С места пожара звеном газодымозащитной службы было спасено 2 человека, 10 человек эвакуировано.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных расчетов уже в 11:42 огонь удалось полностью ликвидировать. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров, в одной из комнат горели домашние вещи.

Всего для ликвидации последствий возгорания были задействованы 10 человек и 3 единицы техники пожарно-спасательного гарнизона Хабаровска.

По факту пожара сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России будет проведена проверка.