Правительство России гарантирует обманутым дольщикам квартиры «под ключ»

Правительство изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков

Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением внёс изменения в правила субсидирования Фонда защиты прав дольщиков, который помогает в решении проблем участников долевого строительства.

Фонд гарантирует таким гражданам завершение строительства жилья и получение квартиры или возврат вложенных денег при банкротстве застройщика. Расходы фонда на эти цели финансируются из федерального бюджета, а правила предоставления субсидий регулирует Правительство.

В обновлённой версии правил уточняется, что с помощью господдержки Фонд сможет не только завершать строительство жилья, но и полностью исполнять обязательства застройщика по договору, заключённому с дольщиком. То есть, если гражданин купил квартиру, в которой предусматривалась отделка, фонд сможет исполнить эти работы за счёт средств, выделенных государством. Или же, если после ввода дома в эксплуатацию возникло расхождение в площади квартиры, фонд тоже сможет урегулировать этот вопрос с помощью федерального финансирования.

Кроме того, субсидии будут направляться на возмещение расходов фонда в связи с проведением процедуры банкротства проблемных застройщиков, уплату процентов и погашение основной суммы долга по целевым кредитам, оплату услуг банка-агента, который выплачивает возмещения гражданам.

Изменения помогут реализовать ряд новых положений федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», которые вступили в силу в июле 2020 года.