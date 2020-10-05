Надо снижать затраты бюджета на содержание ХК «Амур» — Дегтярев

Михаил Дегтярев провел встречу с руководством хоккейного клуба.

Михаил Дегтярев провел встречу с руководством хоккейного клуба «Амур». Накануне в менеджменте произошли изменения. Исполнительным директором клуба назначен Евгений Лугин. Введена должность финансового директора, которую занял Роман Крамарь. Главным тренером команды стал Олимпийский чемпион Сергей Светлов.

На встрече шла речь о финансовой политике клуба и задачах по выходу в плей-офф.

«Отныне — жёсткий контроль за расходованием средств и спрос с руководства и игроков. Мы же со своей стороны продолжаем работать с потенциальными спонсорами. Задача — постепенно снижать затраты бюджета на содержание команды. Финансирование профессиональных клубов должен брать на себя бизнес, а маркетинговые программы «Амура» — приносить прибыль, а не одни расходы», — подчеркнул Михаил Дегтярев.



