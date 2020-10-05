Истории неудач хабаровских бизнесменов

Что такое факап? Это сленговое обозначение жестокой неудачи. В жизни каждого предпринимателя были такие моменты. И как бы их ни старались избежать, видимо, стоит признать – без провалов не может быть успеха. Потому что иначе на чем тогда учиться? Опыт, особенно горький, есть лучшая мотивация.

Кредиты придут на помощь?

У Александра Руденко была сеть столовых в Хабаровске, которые он назвал просто и понятно - «100ловка». Сеть насчитывала 9 заведений в разных районах города. В 2014 году Руденко начал замечать, что рынок «встал», посетителей поубавилось. Начались перебои с деньгами, нужными на аренду и зарплату, не говоря уже про постоянно растущую «кредиторку» поставщикам. И Александр допустил огромную ошибку на пути антикризисных мер.

Вместо того чтобы затянуть пояса потуже, уволить неэффективный персонал, мобилизовать лучших, он начал брать кредиты. Сначала на 2 миллиона рублей, потом на 3. В тот момент кредиты казались ему спасительным глотком воздуха, создавали иллюзию безопасности. Увы. Итогом стали банкротство, арбитражи, приставы и далее по списку.

Вывод бизнесмен сделал такой: при минусах или нуле на предприятии нельзя залезать в кредиты, чтобы закрывать операционные дыры. Дыры заткнешь, но модель останется прежней – убыточной, а тут уже и платежи подоспеют с процентами и телом основного долга.

Подарки-неотдарки

Второй факап от Александра Руденко. Сеть «100ловка» продолжала тонуть в больших долгах. Когда ситуация стала заметно ухудшаться и начались нападки налоговой и других контролирующих органов, он принял ПОЧТИ правильное решение – распределить бизнес по нескольким не аффилированным с ним юрлицам.

Он попросил своего зама и главного бухгалтера оформить часть предприятий на себя. Три прибыльных столовых ушли к новому генеральному директору, роль которого играла бухгалтер. После отъезда Александра в Москву она, как главный бухгалтер, сообщила всей старой команде, что Саша теперь никакого отношения к бизнесу не имеет. И перестала вместе с замом выходить на связь, причем чувствовала себя вполне безнаказанно, потому что все бумаги – от договора аренды до договоров с поставщиками – были переведены на новые ООО.

Потом Руденко методом переговоров с вескими аргументами все же вернул себе все три столовые, но вывод сделал. Какой? Нельзя все полностью передавать другим людям, не оставляя себе хотя бы ключи от «Банк-клиента». Какой-то элемент управления должен оставаться у бенефициара.



Вялые управленцы

У Романа был своеобразный подход к бизнесу. Он находил интересное направление (в основном производство продуктов питания и общепит), открывал его самостоятельно и отдавал сразу в управление хорошим людям (это не завуалированность или метафора – просто эти люди действительно были симпатичны Роману).

За 10 лет в предпринимательстве с таким подходом 33-летний Рома открыл и закрыл: сеть фастфуда; кафе; производство пельменей; обжарку и производство кофе в дрип-пакетах; производство антипохмелина; а также производство для крупных городских сетей сэндвичей, онигири и сырников.

Так вот, его подход в передаче управления бизнесом не профессионалам, а просто хорошим пацанам и есть его главный факап. Например, в нескольких своих предприятиях он сделал следующее: придумал тему; вложил в нее денег; отладил все процессы; нашел партнера, которому все и отдал со словами «мои бабки, твоя суета, а пилим все 50/50»; перестал все контролировать; профукал сначала отношения с партнером, а потом и бизнес.

Вывод от Романа такой: без взаимных инвестиций никогда ничего не следует доверять в управление. Потому что когда управленец играет виртуальными чужими деньгами, то карабкается он вяло и равнодушен к результату.

Адьос, заморские сигары!

Однажды Павел Мельников собирался открыть табачный салон с названием «ПортСигар». Он раньше никогда не занимался чем-то подобным, но точно знал: нужен салон люкс-класса, где все дорого-богато и на разные вкусы. И отправился Павел за тридевять земель искать помещение под магазин. Им оказался подвал в старом доме «для крутых», в исторической части города.

Мельников решил вложиться в капитальный ремонт. Перед этим он договорился с арендодателем об арендных каникулах на три месяца. Сначала заказал дизайн-проект, за который отдал 100000 рублей – и это с большой скидкой, ведь помещение было 60 квадратов. Магазин по эскизам получался «огонь». Особенно красивой получалась хьюмидорная комната – она в таких салонах суперважна для поддержания влажности воздуха, нужной капризным заморским сигарам.

С готовым дизайн-проектом Паша пришел к бригаде строителей. Посмотрели, согласовали и ушли работать. А с чего начинается любой ремонт? Правильно, с демонтажа старых стен.

И вот через пару недель звонят они: «Паша, демонтировали! Тут такое! Приезжай срочно!». Оказалось, что во время вскрытия старого пола образовалась дыра, в дыре – второй уровень пола, в нем – люки, а в люках – вода!

И не просто вода, а грунтовые воды, которые были тут до него и до собственника и которые переживут их обоих. И о которых собственник… знал! Даже ставил насосы, но они ни фига не справлялись.

Дальше выяснилось, что это помещение уже не раз топилось этими водами, и влажность там всегда зашкаливала. И будет всегда зашкаливать. Прощай, хьюмидорная комната, адьос, заморские сигары!

Так Павлу пришлось от помещения отказаться, но уже с убытком в 100000 рублей на дизайн и около 100000 на оплату ремонтникам. Собственник увидел, что всем платят, решил заработать и подал на Пашу в суд – есть же санкции за досрочное расторжение! Но Мельников все же выиграл разбирательство.

И вывод сделал такой: если нужно помещение, не трать силы и средства на старье. Или заставь собственника снести нагромождения и показать тебе «оригинал», а только потом заключай договор, чтобы быть уверенным, что после демонтажа не откроется дверь в Нарнию.

Падение туалета

У Василия есть достаточно специфический бизнес: продажа и аренда биотуалетов. Занимается он этим более шести лет, и за это время факапов не происходило, ибо все предельно просто: сдал в аренду, потом помыл, почистил и опять в аренду. Но даже палка раз в год стреляет.

История произошла в 2019 году, и количеству событий в ней за временной отрезок может позавидовать лихой блокбастер с Брюсом Уиллисом в главной роли. В середине августа Василий должен был отвезти из Хабаровска в соседний город 12 биотуалетов в аренду на день. С целью экономии (сейчас от этого слова у нашего героя дергается глаз) он принимает решение отправить их в кузове без крыши за сутки до дня аренды. И для еще большей экономии отправляет не с транспортной компанией, а с частником по объявлению.

В день икс Вася понимает, что водитель грузовичка не совсем опытный – навыки погрузочных работ у него отсутствуют. Но деваться некуда: кабинки загружаются плотно друг к другу и окидываются стропами. Адекватность водителя к финалу загрузки начинает вызывать сомнения, как тут прилетает еще один сюрприз – МЧС присылает SMS с предупреждением о штормовом ветре.

В общем, Василий садится в кабину сопровождать груз. Тронулись. На половине пути наш дилижанс с туалетами подрезает «Крузак», из него выбегает ошалевший мужик и сообщает, что 10 км назад на его глазах из грузовика Васи вылетела кабина и улетела на встречную полосу, по которой ехал, явно не рассчитывая на такую встречу, «Субару Форестер». Шок! Вася матерится, разворачивается и мчит на место ДТП.

Оказалось, порывом ветра из кузова вынесло 2 кабинки. Одна улетела в неизвестном направлении искать нового хозяина, а вторая решила обрести его в виде крыши «Форестера», куда с приветственным грохотом и рухнула, до полусмерти напугав сидевшего в нем мужика.

Вася, глядя в квадратные глаза нового «коллеги», почувствовал себя по-людски обязанным ему. Зачем-то даже предложил тут же выкупить остатки «Форестера». Но в ответ услышал: «Ждем ГИБДД!».

Приехали гаишники и сказали, что Вася… ни при чем! Виноват водитель грузовичка, потому что не по фен-шую закрепил стропы. Стали проверять документы. Страховки у грузовичка, конечно, не оказалось. И еще оказалось, что документы на него у водителя поддельные!

Грузовичок вместе с туалетами отправляют на штрафстоянку. Напомню миссию Васи – доставить туалеты клиенту к рассвету. Тусоваться на штрафстоянке в сердце дальневосточной, пусть и живописной, тайги – не вариант. Надо ехать! Клиент ждет! Что делать?

У владельца штрафстоянки нашелся свой грузовичок. И за очень дорого он предложил свои услуги по доставке злосчастных оставшихся кабинок до места назначения. С ГИБДД тоже как-то договорился. В общем, к рассвету ребята успели.

И вот на часах 6 утра. В финальном кадре нашего блокбастера навстречу друг другу выезжают туалеты и директор завода, встречающий их. Героев обдувает еще теплый августовский ветерок. Золотые рассветные лучи трогают невыспавшееся лицо директора.

«Ребята, - говорит он. - По погодным условиям мероприятие отменили. Ехайте назад».

Вывод Вася сделал следующий: «Никогда не экономь на подрядчиках, если требуются профессиональные услуги. И выбирай только проверенные варианты, даже если очень хочется сэкономить».



«Настоящие» друзья

У Екатерины есть своя рекламная компания, и дела на момент описываемых событий шли неплохо. Несколько стабильных клиентов постоянно кормили ее и ее команду. И была у Кати подруга Александра, с которой они дружили со школы и когда-то съели, как говорится, пуд соли. У Александры тоже был бизнес – мини детский сад.

И вот Александра звонит однажды Кате и говорит, что все плохо: она в процессе развода, на руках двое детей, детский сад почти без клиентов. В общем, началась темная полоса: она, теперь уже мать-одиночка, должна поднимать детей и развивать бизнес, и все шло непросто – то воспитательницы оказывались ненадежными, то переезд, то проверка.

Но главное – нужна была реклама, которая помогла бы набрать клиентов. И наша героиня решила Александре помочь.

Составила смету по минимуму – на ежемесячное сопровождение в соцсетях, ведь много денег у подруги не было. По себестоимости посчитала сайт по той же причине. Бесплатно сделали лого. Вернее, не сделали, а переделали за какими-то дизайнерами Александры. Просто не могла Катя допустить страшный лого – ведь для подруги старалась. Александра кивала головой: «Настоящие друзья должны друг другу помогать!».

Так и проработали год. Для Кати работа на Александру выходила в ноль. Но подруга продолжала жаловаться, что затраты так и сыплются на голову – то ремонт, то новые игрушки нужны, то новое оборудование. При этом Александра поддерживала образ успешной леди, чтобы вызывать доверие родителей, поэтому регулярно – рестораны, поездки в Европу, фотосессии...

В общем, у подруги дела пошли в гору. Нашелся инвестор, поток клиентов в садик наладился, и она заявила о планах на филиалы в нескольких городах и поделилась очередной фотосессией и планами на поездку за границу.

Катя за подругу радовалась. Но в какой-то момент поняла, что отдыхала последний раз уже не помнит когда и в рестораны так часто, как подруга, не ходит – не может себе позволить. И решила пересчитать смету, но уже так, как считала ее для всех клиентов. Отправила Александре.

И получила ответ: «С чего ты взяла, что у нас будут деньги, чтобы тебе платить? Ты ж знаешь, что мы планируем открываться в других городах и точно не готовы оплачивать твою работу по новой смете». Катя тогда остановила сотрудничество в течение месяца.

И сделала такой вывод: «Настоящие друзья и правда должны друг другу помогать. Но помощь и поддержка должны быть двусторонними, иначе это потребительство».

Что потеряла Катя? Очевидно, подругу. И если бы она не работала в ущерб себе, то заработала бы в тот год на 250000 больше. Виновата, говорит, сама. Теперь решила и друзьям считать сметы по рыночной стоимости. И все-таки съездить в отпуск.

Андрей Канев

Благодарим Кирилла Кошенкова и телеграм-канал Fuck You Fuck Up (https://t.me/FuckYouFuckUp) за предоставленную информацию и фото