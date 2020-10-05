Хабаровский обзор: Ипотека, маньяк и «Белого театра» антракт

Обзор новостей «Молодого дальневосточника ХХI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Дальневосточного двойного убийцу ищут уже 57 лет. Житель поселка Анюйск (Билибинский район, Чукотский автономный округ) 8 июня 1963 года убил двух женщин. После этого он взял с собой охотничье ружье, патроны и скрылся. До сих пор его не могут найти.

Тем не менее на сайте Следственного комитета висит информация о розыске убийцы. Его зовут Павел Петрович Золотовский, 1937 года рождения, уроженец села Сгибнево Сковородинского района Амурской области. Граждан, видевших Золотовского или что-либо знающих о месте его нахождения, просят обратиться в следственное управление СК России по Чукотскому АО по телефону 8 (42722) 2-46-14.

mari_hbk «Это чё, прикол такой, он, наверно, в силу своего возраста уже помер».

kituramisu «У нас дурацкая полиция. Нифига они не умеют. Знаю мужика одного, в розыске несколько лет. Живет спокойно и на работу ходит».

irinakrasnovalisovaya «Я знаю где найти. В морге!».

Таджик, приезжай?

Переезжающим на Дальний Восток теперь положена льготная ипотека. Решение о расширении программы «Дальневосточная ипотека» принял премьер-министр России Михаил Мишустин.

Люди из других регионов смогут претендовать на льготный кредит под 2% при переезде на Дальний Восток. Это касается участников региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. Мера поможет привлечь в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) высококвалифицированных специалистов.

Если кредит выдаётся на строительство дома, в качестве залога теперь разрешено использовать недвижимое имущество из любого региона. Постановление также увеличивает максимальный срок погашения с 240 до 242 месяцев.

Также в рамках программы доступна покупка жилья на вторичном рынке на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. Раньше выбор был ограничен исключительно сельской местностью. Такое условие будет действовать при заключении кредитного договора до конца 2021 года.

alexey_vladimiroff «А как быть с теми, кому не повезло родиться здесь? И миллион им не положен, и ипотека с кучей условий. Их уже списали».

elenagerashenko_ «Давайте льготы тем, кто родился и живёт здесь, а не приезжим. А то наши дети такие проценты выплачивают. Пересмотрите выданные ипотеки!!!»

polivrklvls «То есть, таджик, приезжай».

ol.esia578 «А переезжающим с Дальнего Востока положена льготная ипотека?»

anton_orlovskii «Клоуны. Как только сделали ипотеку 2%, стоимость квартир взлетела с 1 млн до 1,5 и толку с этих двух процентов?»

Скинулись на культуру

Единственный в Хабаровске частный театр оказался на грани закрытия из-за долгов за аренду. Михаил Дегтярев поручил министру культуры края сделать всё, чтобы сохранить «Белый театр».

Сумма задолженности за аренду в театре составляет более миллиона рублей. Министерство культуры уже подготовило ряд обращений в адрес департамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации, в ведении которого находится арендуемое театром помещение. Также рассматриваются возможности перевода театра в другое здание из фондов краевой или муниципальной собственности.

Одновременно в Хабаровске организованы благотворительные концерты и спектакли. В знак солидарности с актёрами краевой Музыкальный театр устроил большой концерт. За два дня были проданы все билеты. На сцене выступили артисты из разных творческих коллективов. По итогам акции финансовая помощь «Белому театру» насчитывает 181,3 тысячи рублей. При этом кассовый сбор составил 145 тысяч рублей. А в ходе вечера зрители пожертвовали еще 36,3 тысячи рублей.

dreilem «Ппц, полмиллиона - смешно, а богатеев в городе тьма. Власти тоже не при делах».

prohorfrolov «По идее, культуру необходимо уничтожить и насадить ложные ценности. По идее Алена Даллеса».

bagira_2013 «Какой позор и срам! Вот таким образом выживать культуре??? Это что за государство такое?»

Андрей Канев